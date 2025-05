Квентин Тарантино выпустит серию книг о создании своих фильмов

В «The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood» вошли воспоминания постановщика, участников съемочной группы и актеров. Например, в ней Леонардо Ди Каприо вспомнил, как черпал вдохновение для роли угасающей звезды Рика Далтона в судьбах своих друзей-актеров: «Половина из них — талантливые, но непризнанные. Их истории помогли понять Рика». Он также признался, что провал на кастинге в «Спасателей Малибу» спас его карьеру: «Если бы взяли, застрял бы на 10 лет в сериале».