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Квентин Тарантино выпустит серию книг о создании своих фильмов

Сегодня в 11:36
Фото: The Story Factory

Квентин Тарантино совместно с журналистом Джеем Гленни готовит серию книг о своих культовых лентах. Об этом издательство The Story Factory рассказало Deadline.

Первая из них посвящена съемкам «Однажды… в Голливуде» и выйдет в магазинах США 11 ноября. В 2026-м планируется релиз тома о «Бесславных ублюдках», а в 2027-м — о «Джанго освобожденном». В дальнейшем Тарантино и Гленни намерены подготовить еще семь произведений и таким образом охватить все картины режиссера, в том числе пока не снятую десятую.

Тарантино лично напишет предисловия к каждому тому, а Гленни получил эксклюзивный доступ к съемочным группам и архивным материалам. Книги станут глубже, чем фотоальбомы: по аналогии с романом «Однажды в Голливуде», они раскроют мифологию персонажей. Например, история Клиффа Бута (Брэд Питт) легла в основу будущего фильма Netflix с Дэвидом Финчером, где герой станет «решателем» проблем студий.

В «The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time… in Hollywood» вошли воспоминания постановщика, участников съемочной группы и актеров. Например, в ней Леонардо Ди Каприо вспомнил, как черпал вдохновение для роли угасающей звезды Рика Далтона в судьбах своих друзей-актеров: «Половина из них — талантливые, но непризнанные. Их истории помогли понять Рика». Он также признался, что провал на кастинге в «Спасателей Малибу» спас его карьеру: «Если бы взяли, застрял бы на 10 лет в сериале».

Брэд Питт перед началом работы над ролью Бута принес Тарантино DVD с фильмом «Билли Джек», не зная, что режиссер уже подготовил для него 35-мм копию. «Совпадение было мистическим», — говорит актер.

Марго Робби, сыгравшая Шэрон Тейт, поделилась трогательной деталью: сестра актрисы Дебра подарила ей флакон духов Шэрон, запечатанный с 1969 года: «Аромат помог прочувствовать ее личность».

Отдельная глава посвящена борьбе за права на сериал «Лансер», который фигурирует в ключевой сцене с Ди Каприо. Команда Тарантино разыскала вдову автора, жившую в трейлере в Калифорнии. В обмен на разрешение режиссер подарил ей роскошную гидромассажную ванну. «Она не дожила до премьеры, но успела ею насладиться», — отметили в WME.

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