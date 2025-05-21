В Англии соседи поссорились из‑за домашней свиньи, которая «воняет и храпит»

Позже семья получила от местного совета официальную жалобу на животного. В ней говорилось о неприятном запахе и шуме, исходящих от участка, где живет Джек. Другой местный житель сказал, что свинья делает их жизнь в этом районе «невыносимой». Хозяйка рассказала, что ранее ни один из соседей не предъявлял претензий.