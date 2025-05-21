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В Англии соседи поссорились из‑за домашней свиньи, которая «воняет и храпит»

Сегодня в 11:38
Фото: @jack.the.repper.aka.pig

Жители английского Сполдинга пожаловались на домашнюю свинью, которая «воняет и храпит весь день». Об этом сообщает The Sun.

Мишель и Карл Реппер завели кабана Джека шесть лет назад и поселили его в саду. Семья взяла животное у друзей, которые покупали минипига у заводчиков, и не думали, что он вырастет таким большим.

По словам Мишель, в прошлом месяце она уехала на несколько дней и забыла убрать со двора мусорный бак на колесах. Джек начал раскидывать мусор. После этого один из соседей крикнул через забор, что поросенок «шумный и вонючий».

Позже семья получила от местного совета официальную жалобу на животного. В ней говорилось о неприятном запахе и шуме, исходящих от участка, где живет Джек. Другой местный житель сказал, что свинья делает их жизнь в этом районе «невыносимой». Хозяйка рассказала, что ранее ни один из соседей не предъявлял претензий.

«Он нам как собака, он наш питомец. Соседи всегда знали, что у нас есть Джек, все его любили, приносили ему остатки еды с воскресного ужина. Люди, гуляющие с собаками, всегда интересовались им», — подчеркнула Мишель.

Женщина добавила, что их хрюшка — чистое и тихое животное, которое большую часть дня проводит во сне. «Джек просто храпит. Больше ничего не делает», — отметила Реппер.

У животного есть лицензия на содержание и выгул. Представители администрации уже дважды проверяли участок, но не нашли никаких нарушений. Тем не менее владельцам посоветовали принять дополнительные меры для снижения уровня шума.

Репперы отметили, что их семья будет «опустошена», если им придется отдать Джека в новый дом, поэтому они будут за него бороться.

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