Okko покажет финал Лиги чемпионов в кино с живым комментарием

Okko устроит специальный показ финала Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатре и с живым комментарием.
31 мая итоговый матч между парижским «ПСЖ» и миланским «Интером» можно будет увидеть на большом экране кинотеатра «Синема Парк Мосфильм». В зале его прокомментируют Артем Борисов и Павел Разживин.
Событие стало возможным благодаря сотрудничеству Okko с объединенной киносетью «Синема Парк» и «Формула Кино». Билеты на просмотр уже доступны на сайте киносети, где можно выбрать место и забронировать посещение. Сеанс начнется в 21.45.
Матч также покажут с дорожкой комментариев от редакции «Okko Спорт» еще в 28 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ульяновск.
«Невероятные по эмоциональному накалу полуфиналы привели нас к неожиданной финальной игре. Этот матч будет особенно захватывающим при просмотре компанией на большом экране», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.