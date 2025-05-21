Okko покажет финал Лиги чемпионов в кино с живым комментарием

Вчера / 14:52
Блогера-инцела Поднебесного освободили из‑под ареста
Сегодня / 13:09
«Да во что ты меня втянул?!»: вышел трейлер «Пойман на краже» Даррена Аронофски
Сегодня / 13:04
Рособрнадзор посчитал до 30% школьной программы слишком сложной для подростков
Сегодня / 12:45
Российский режиссер Маша Черная получила в Каннах приз за лучший документальный фильм
Сегодня / 12:22
Прогулки под парусом, диджей-сеты, лекции о яхтинге и пинг-понг: «Сила ветра» откроет сезон в Москве
Сегодня / 11:38
В Англии соседи поссорились из‑за домашней свиньи, которая «воняет и храпит»
Сегодня / 11:36
Квентин Тарантино выпустит серию книг о создании своих фильмов
Сегодня / 09:52
В Китае появится первый фитнес-клуб для собак
Сегодня / 09:19
«Афиша» запустила видеогид по культурным маршрутам московского метро
Сегодня / 08:10
Три филиала Пушкинского музея прекратят работу с 1 января
Сегодня / 07:58
В Москве закроется первый «Магазинус» Артемия Лебедева спустя 17 лет работы
Сегодня / 07:01
В России могут признать иноагентом инопланетянина, если он будет «творить чудеса против страны»
Сегодня / 06:26
Майкл Бэй приступил к производству фильма по «Skibidi Toilet»
Сегодня / 06:02
Дэниел Крейг и Киллиан Мерфи могут сыграть в новом проекте Дэмиена Шазелла
Сегодня / 23:09
Чиветель Эджофор снимется в хорроре «Подсобные помещения»
Сегодня / 22:18
Кэри Маллиган появится в «Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 21:34
Джафар Панахи впервые за 20 лет приехал на Каннский фестиваль — и удостоился 10-минутных оваций
Вчера / 20:17
В Москве во второй раз за год повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Вчера / 20:09
Эль Фэннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Вчера / 19:15
В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Медведь»
Вчера / 18:42
Рина Саваяма снимется в сериале «Вундеркинды»
Вчера / 17:49
Художница манги предсказала мощное землетрясение в Японии — туристы массово отменяют поездки
Вчера / 17:20
В Англии мальчик научился играть на фортепиано по видео с ютуба. Его пригласили в музыкальную школу
Вчера / 16:15
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Зверополис-2»
Обновлено вчера в 15:54
Экспозиция музея Людвига вновь станет доступна посетителям в ноябре
Вчера / 15:52
Употребление фастфуда и сладостей увеличивает риск депрессии. Все дело в микропластике
Вчера / 14:28
Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов
Вчера / 13:05
Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»

Okko покажет финал Лиги чемпионов в кино с живым комментарием

Сегодня в 12:32
Фото: Chris Kursikowski/Unsplash

Okko устроит специальный показ финала Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатре и с живым комментарием.

31 мая итоговый матч между парижским «ПСЖ» и миланским «Интером» можно будет увидеть на большом экране кинотеатра «Синема Парк Мосфильм». В зале его прокомментируют Артем Борисов и Павел Разживин.

Событие стало возможным благодаря сотрудничеству Okko с объединенной киносетью «Синема Парк» и «Формула Кино». Билеты на просмотр уже доступны на сайте киносети, где можно выбрать место и забронировать посещение. Сеанс начнется в 21.45.

Матч также покажут с дорожкой комментариев от редакции «Okko Спорт» еще в 28 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ульяновск.

«Невероятные по эмоциональному накалу полуфиналы привели нас к неожиданной финальной игре. Этот матч будет особенно захватывающим при просмотре компанией на большом экране», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Расскажите друзьям
Теги:
УЕФА
Люди:
Олег Манжа
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами