В Китае появится первый фитнес-клуб для собак

В Шанхае откроют первый в Китае тренажерный зал для собак. Об этом пишет South China Morning Post.
Центр Gogogym работает в тестовом режиме с апреля. Видео из фитнес-клуба с собаками на беговых дорожках завирусились в китайских соцсетях и собрали тысячи просмотров. В заведении есть фитнес-зоны, зоны спа и реабилитации, массажный кабинет, а также магазин товаров для питомцев.
По словам сотрудников заведения, их цель — помочь хвостатым оставаться активными и предотвращать у них различные заболевания с помощью регулярных физических упражнений. Сейчас центр ищет на работу профессиональных тренеров, которые разработают индивидуальные планы тренировок с учетом потребностей каждого посетителя.
Специалист по реабилитации домашних животных по фамилии Ян рассказал, что медленная ходьба на беговой дорожке, плавание и прыжки через препятствия — идеальные упражнения для большинства собак. Специалист советует ограничивать время тренировок для щенков до 30 минут. Ян предупреждает, что чрезмерные нагрузки, особенно у крупных пород, могут негативно сказаться на развитии костей.
«Выбор подходящих упражнений зависит от возраста, размера, породы и состояния здоровья вашего питомца», — добавил он.
В апреле Gogogym запустил в социальных сетях конкурс среди собак на звание самой красивой фитнес-модели. Победители смогут посещать центр бесплатно.
Официальное открытие клуба запланировано на конец июня.