В Китае появится первый фитнес-клуб для собак

Центр Gogogym работает в тестовом режиме с апреля. Видео из фитнес-клуба с собаками на беговых дорожках завирусились в китайских соцсетях и собрали тысячи просмотров. В заведении есть фитнес-зоны, зоны спа и реабилитации, массажный кабинет, а также магазин товаров для питомцев.