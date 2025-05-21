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В Москве закроется первый «Магазинус» Артемия Лебедева спустя 17 лет работы

Сегодня в 07:58
Фото: «Яндекс Карты»

В Москве закроется первый «Магазинус» Артемия Лебедева. Он проработал 17 лет. Об этом говорится на сайте «Студии Лебедева», пресс-служба дизайнерской также подтвердила информацию ТАСС.

Работа офлайн-магазина закончится 27 мая. «„Магазинус“ „Студии Артемия Лебедева“ на Большой Никитской прекращает работу. Он открылся в марте 2008 года и продавал дизайнерские вещи и предметы, придуманные в студии, книги и электронику. За 17 лет магазин полюбили все ценители дизайна», — сказала представительница компании.

Причиной закрытия назвали нехватку пространства: ассортимент студии расширился, и помещение на Никитской перестало справляться с объемом товаров. Вместо него покупателей приглашают в новый флагманский магазин на Арбате, открывшийся в декабре 2024 года.

Кроме того, «Студия Лебедева» запустила девять «Кафетериусов», три из которых открыты только для сотрудников местных офисов.

В мае этого года суд в Москве признал высказывания Артемия Лебедева порочащими честь Екатерины Мизулиной. Дизайнер нецензурно исказил фамилию Мизулиной, заявил, что она занимается инфотерроризмом, а ее организацию ― Лигу безопасного интернета ― дизайнер назвал «****** [фигней] на палке», которая отпугивает людей от России.

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