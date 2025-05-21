В Москве закроется первый «Магазинус» Артемия Лебедева спустя 17 лет работы

Работа офлайн-магазина закончится 27 мая. «„Магазинус“ „Студии Артемия Лебедева“ на Большой Никитской прекращает работу. Он открылся в марте 2008 года и продавал дизайнерские вещи и предметы, придуманные в студии, книги и электронику. За 17 лет магазин полюбили все ценители дизайна», — сказала представительница компании.