Три филиала Пушкинского музея прекратят работу с 1 января

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина закроет Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.
С 1 января 2026 года филиалы во Владикавказе, Екатеринбурге и Калининграде прекратят работу в составе музея. В пресс-службе отметили, что институция продолжит сотрудничество с ведущими проектами, а регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе.
По словам представителей учреждения, закрытие трех филиалов связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ и созданием «новой институции по работе с современным искусством на базе музея». В Пушкинском подчеркнули, что все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца этого года.
Со следующего года у Пушкинского музея останутся лишь два филиала — Волго-Вятский в Нижнем Новгороде и Сибирский в Томске.
В январе этого года в Пушкинском музее сменился директор. Вместо Елизаветы Лихачевой пост главы заняла Ольга Галактионова, которая до этого руководила Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО.