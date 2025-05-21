Три филиала Пушкинского музея прекратят работу с 1 января

По словам представителей учреждения, закрытие трех филиалов связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ и созданием «новой институции по работе с современным искусством на базе музея». В Пушкинском подчеркнули, что все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца этого года.