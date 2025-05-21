«Афиша» запустила видеогид по культурным маршрутам московского метро

Короткие ролики можно увидеть на 34 тыс. экранов в вагонах метро и наземном транспорте. Каждый выпуск рассказывает о музеях, архитектурных памятниках и необычных местах рядом со станциями. Например, с «Баррикадной» можно дойти до особняка Морозовой, а с «Тульской» — до старинного старообрядческого храма или модной кофейни в фабричном квартале.