«Афиша» запустила видеогид по культурным маршрутам московского метро

«Афиша» подготовила видеогид по культурным маршрутам, вдохновленным станциями метро. Проект приурочен к 90-летию Московского метрополитена.
Короткие ролики можно увидеть на 34 тыс. экранов в вагонах метро и наземном транспорте. Каждый выпуск рассказывает о музеях, архитектурных памятниках и необычных местах рядом со станциями. Например, с «Баррикадной» можно дойти до особняка Морозовой, а с «Тульской» — до старинного старообрядческого храма или модной кофейни в фабричном квартале.
«Московское метро — национальное достояние и часть культурного кода города. Мы хотим, чтобы люди видели в нем пространство для вдохновения», — отметил и. о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров.
Кроме того, на лендинге «10 станций московского метро, которые стоит увидеть» собраны истории о знаковых объектах подземки: от парадной «Комсомольской» до витражной «Новослободской». По задумке авторов, гиды напоминают, что культура в Москве начинается сразу за турникетами — стоит только подняться по эскалатору.