В России могут признать иноагентом инопланетянина, если он будет «творить чудеса против страны»

В России могут признать иностранным агентом инопланетянина, если его действия будут направлены против страны. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко во время Петербургского международного юридического форума, пишет «РИА «Новости».
Чиновник прокомментировал недавнее расширение оснований для признания иноагентами. Свириденко отметил, что предыдущий закон работал хорошо, но влияние Запада на Россию усилилось, поэтому меры были «вынужденными и необходимыми».
«Принятым законом (об иноагентах. — Прим. ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — сказал Свириденко.
Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» приняли в июле 2022 года. Согласно документу, иноагентом могут быть признаны человек или юрлицо, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием.
2 мая в России расширили перечень оснований для признания иностранным агентом. Теперь статус иноагента можно получить за помощь, в том числе финансовую, «при исполнении решений иностранных государственных органов и международных организаций, в которых не участвует Россия, если эти решения направлены против безопасности страны».
В феврале Госдума предложила запретить иноагентам проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы и дискуссии.