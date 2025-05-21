Майкл Бэй приступил к производству фильма по «Skibidi Toilet»

Режиссёр блокбастеров «Трансформеры» и «Армагеддон» Майкл Бэй приступил к производству фильма по интернет-мему и ютуб-сериалу «Skibidi Toilet» Алексея Герасимова. Об этом объявила кинокомпания Invisible Narratives, ее пресс-релиз приводит JoBlo.
Органзиация отметила, что кроме постановщика над картиной работают номинированный на «Оскар» художник-постановщик Джеффри Бикрофт («12 обезьян», «Трансформеры», «Тихое место») и лауреат трех «Оскаров» по визуальным эффектам Роб Легато («Титаник», «Аватар», «Хьюго», «Маугли: Джунгли»).
В своем инстаграме Бэй также опубликовал пару тизеров, намекающих на будущую картину. Первый из них представляет руины мегаполиса, второй — людей, взволнованно глядящих в небо. Оба ролика подписаны словом «Бэй-спредел» [Bayhem — игра слов, образованная от фамилии режиссера и слова Mayhem, хаос, разрушение или беспредел — прим.ред.], а в одном из постов постановщик обещает не использовать нейросетевые технологии в своих фильмах.
«Skibidi Toilet превратился в глобальное явление, завоевав аудиторию уникальным стилем и масштабной экосистемой авторских работ. Основной YouTube-канал франшизы и сеть Skibidi Creator Alliance вместе собрали более 110 миллионов подписчиков и свыше 35 миллиардов просмотров, что лишь подчеркивает статус ключевого культурного феномена поколения Alpha», — отметили в Invisible Narratives.
О разработке лайв-адаптации Skibidi Toilet стало известно в июле прошлого года. Тогда продюсер фильма Адам Гудман сравнил культурную важность проекта с «Трансформерами» и вселенной Marvel.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.