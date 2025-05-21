Майкл Бэй приступил к производству фильма по «Skibidi Toilet»

Вчера / 14:52
Блогера-инцела Поднебесного освободили из‑под ареста
Сегодня / 07:01
В России могут признать иноагентом инопланетянина, если он будет «творить чудеса против страны»
Сегодня / 06:02
Дэниел Крейг и Киллиан Мёрфи могут сыграть в новом проекте Дэмьена Шазелла
Сегодня / 23:09
Чивитэль Эджиофор снимется в хорроре «Подсобные помещения»
Сегодня / 22:18
Кэри Маллиган появится в «Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 21:34
Джафар Панахи впервые за 20 лет приехал на Каннский фестиваль — и удостоился 10-минутных оваций
Вчера / 20:17
В Москве во второй раз за год повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Вчера / 20:09
Эль Фаннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Вчера / 19:15
В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Медведь»
Вчера / 18:42
Рина Саваяма снимется в сериале «Вундеркинды»
Вчера / 17:49
Художница манги предсказала мощное землетрясение в Японии — туристы массово отменяют поездки
Вчера / 17:20
В Англии мальчик научился играть на фортепиано по видео с ютуба. Его пригласили в музыкальную школу
Вчера / 16:15
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Зверополис-2»
Обновлено вчера в 15:54
Экспозиция музея Людвига вновь станет доступна посетителям в ноябре
Вчера / 15:52
Употребление фастфуда и сладостей увеличивает риск депрессии. Все дело в микропластике
Вчера / 14:28
Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов
Вчера / 13:05
Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»
Вчера / 13:01
«Такое не каждый день увидишь»: вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»
Вчера / 12:17
На «Ночи музеев» в Петербурге отменили сражения с «немцами» из‑за запрета на форму вермахта
Вчера / 12:02
В Москве усилят контроль за мигрантами и начнут следить за геолокацией их телефонов
Вчера / 10:55
Создатель «Кунг-Фьюри» работает над новой полнометражкой ― столь же безумной
Вчера / 10:32
3000 студентов МГУ отправили на дистант из‑за случая кори
Вчера / 10:08
Глава Конституционного суда России считает коррупцию «неистребимым явлением»
Вчера / 09:37
Каждый второй зумер не успевает строить отношения из‑за работы или учебы
Вчера / 09:13
У Свинки Пеппы «родилась» сестра Иви
Вчера / 09:01
Гильдия киноактеров США возмутилась из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite
Вчера / 08:10
Тирекс нападает из засады во фрагменте новых «Прогулок с динозаврами»
Вчера / 08:09
В Новосибирске не стали запрещать концерт «Ленинграда»

Майкл Бэй приступил к производству фильма по «Skibidi Toilet»

Сегодня в 06:26
Кадр: Invisible Narratives

Режиссёр блокбастеров «Трансформеры» и «Армагеддон» Майкл Бэй приступил к производству фильма по интернет-мему и ютуб-сериалу «Skibidi Toilet» Алексея Герасимова. Об этом объявила кинокомпания Invisible Narratives, ее пресс-релиз приводит JoBlo.

Органзиация отметила, что кроме постановщика над картиной работают номинированный на «Оскар» художник-постановщик Джеффри Бикрофт («12 обезьян», «Трансформеры», «Тихое место») и лауреат трех «Оскаров» по визуальным эффектам Роб Легато («Титаник», «Аватар», «Хьюго», «Маугли: Джунгли»).

В своем инстаграме Бэй также опубликовал пару тизеров, намекающих на будущую картину. Первый из них представляет руины мегаполиса, второй — людей, взволнованно глядящих в небо. Оба ролика подписаны словом «Бэй-спредел» [Bayhem — игра слов, образованная от фамилии режиссера и слова Mayhem, хаос, разрушение или беспредел — прим.ред.], а в одном из постов постановщик обещает не использовать нейросетевые технологии в своих фильмах.

«Skibidi Toilet превратился в глобальное явление, завоевав аудиторию уникальным стилем и масштабной экосистемой авторских работ. Основной YouTube-канал франшизы и сеть Skibidi Creator Alliance вместе собрали более 110 миллионов подписчиков и свыше 35 миллиардов просмотров, что лишь подчеркивает статус ключевого культурного феномена поколения Alpha», — отметили в Invisible Narratives.

О разработке лайв-адаптации Skibidi Toilet стало известно в июле прошлого года. Тогда продюсер фильма Адам Гудман сравнил культурную важность проекта с «Трансформерами» и вселенной Marvel.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами