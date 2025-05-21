Майкл Бэй приступил к производству фильма по «Skibidi Toilet»

В своем инстаграме Бэй также опубликовал пару тизеров, намекающих на будущую картину. Первый из них представляет руины мегаполиса, второй — людей, взволнованно глядящих в небо. Оба ролика подписаны словом «Бэй-спредел» [Bayhem — игра слов, образованная от фамилии режиссера и слова Mayhem, хаос, разрушение или беспредел — прим.ред.], а в одном из постов постановщик обещает не использовать нейросетевые технологии в своих фильмах.