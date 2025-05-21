Дэниел Крейг и Киллиан Мёрфи могут сыграть в новом проекте Дэмьена Шазелла

Сейчас Крейг снимается в фильме Греты Гервиг по «Хроникам Нарнии», а позже представит третий детектив о Бенуа Блане из серии «Достать ножи» — «Проснись, мертвец» от Netflix. Мёрфи, недавно получивший «Оскар» за роль Оппенгеймера, после триумфа сосредоточился на камерных проектах, таких как «Мелочи жизни» и «The Immortal Man», а в скором времени вернется к роли Томми Шелби в фильме по «Острым козырькам».