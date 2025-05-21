Дэниел Крейг и Киллиан Мёрфи могут сыграть в новом проекте Дэмьена Шазелла

Дэниел Крейг и Киллиан Мёрфи ведут переговоры о ролях в новом фильме Дэмьена Шазелла. Об этом пишет Deadline.
Драматическая картина пока не имеет названия, но известно, что действие развернется в тюрьме, а в ее центре находится история двух главных героев. Права на дистрибуцию проекта получила студия Paramount, а производством занимаются Шазелла и Оливия Хэмилтон через компанию Wild Chickens Productions. Съёмки планируют начать в конце этого года.
Ранее режиссёр готовился к летним съёмкам байопика об Ивеле Книевеле с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Однако актёр после месяцев переговоров решил вновь сотрудничать с Мартином Скорсезе, сославшись на преклонный возраст культового постановщика (82 года). Примечательно, что изначально Шазелл обсуждал с ДиКаприо именно тюремный проект, прежде чем они переключились на историю о Книевеле.
Сейчас Крейг снимается в фильме Греты Гервиг по «Хроникам Нарнии», а позже представит третий детектив о Бенуа Блане из серии «Достать ножи» — «Проснись, мертвец» от Netflix. Мёрфи, недавно получивший «Оскар» за роль Оппенгеймера, после триумфа сосредоточился на камерных проектах, таких как «Мелочи жизни» и «The Immortal Man», а в скором времени вернется к роли Томми Шелби в фильме по «Острым козырькам».