Чивитэль Эджиофор снимется в хорроре «Подсобные помещения»

Будущую ленту выпустит студия А24, она пока никак не комментирует проект. В тайне держится и сюжет фильма. СМИ напоминают, что ранее на экраны вышел одноименный короткометражный фильм. В нем молодой режиссер попал в другое измерение и вынужден блуждать по тревожной реальности офиса-лабиринта.