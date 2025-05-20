Чивитэль Эджиофор снимется в хорроре «Подсобные помещения»

Номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми» Чивитэль Эджиофор («12 лет рабства», «Реальная любовь») снимется в научно-фантастическом фильме ужасов «Подсобные помещения» («The Backrooms»). Об этом написал Deadline.
Хоррор будет основан на вирусной серии видеороликов Кейна Парсонса, снятых в жанре «найденных кадров». Партнершей Эджиофора по картине может стать Кристин Милиоти («Черное зеркало») — она также ведет переговоры об участии в съемках.
Будущую ленту выпустит студия А24, она пока никак не комментирует проект. В тайне держится и сюжет фильма. СМИ напоминают, что ранее на экраны вышел одноименный короткометражный фильм. В нем молодой режиссер попал в другое измерение и вынужден блуждать по тревожной реальности офиса-лабиринта.
Эта короткометражная лента, ее стилистика и название были вдохновлены интернет-легендой, опубликованной на сайте 4chan в 2019 году. Автором фильма стал режиссер и художник визуальных эффектов Парсонс. На момент релиза картины он едва закончил среднюю школу.
Парсонс сам поработает над полнометражной версией «Подсобных помещений». Специалист срежиссирует хоррор по сценарию Роберто Патино. Шон Леви, Дэн Коэн и Дэн Левин из 21 Las, а также Джеймc Ван и Майкл Клир из Atomic Monster выступят продюсерами проекта наряду с Патино.