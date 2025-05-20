Чивитэль Эджиофор снимется в хорроре «Подсобные помещения»

Вчера / 14:52
Блогера-инцела Поднебесного освободили из‑под ареста
Сегодня / 22:18
Кэри Маллиган появится в «Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 21:34
Джафар Панахи впервые за 20 лет приехал на Каннский фестиваль — и удостоился 10-минутных оваций
Вчера / 20:17
В Москве во второй раз за год повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Вчера / 20:09
Эль Фаннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Вчера / 19:15
В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Медведь»
Вчера / 18:42
Рина Саваяма снимется в сериале «Вундеркинды»
Вчера / 17:49
Художница манги предсказала мощное землетрясение в Японии — туристы массово отменяют поездки
Вчера / 17:20
В Англии мальчик научился играть на фортепиано по видео с ютуба. Его пригласили в музыкальную школу
Вчера / 16:15
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Зверополис-2»
Обновлено вчера в 15:54
Экспозиция музея Людвига вновь станет доступна посетителям в ноябре
Вчера / 15:52
Употребление фастфуда и сладостей увеличивает риск депрессии. Все дело в микропластике
Вчера / 14:28
Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов
Вчера / 13:05
Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»
Вчера / 13:01
«Такое не каждый день увидишь»: вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»
Вчера / 12:17
На «Ночи музеев» в Петербурге отменили сражения с «немцами» из‑за запрета на форму вермахта
Вчера / 12:02
В Москве усилят контроль за мигрантами и начнут следить за геолокацией их телефонов
Вчера / 10:55
Создатель «Кунг-Фьюри» работает над новой полнометражкой ― столь же безумной
Вчера / 10:32
3000 студентов МГУ отправили на дистант из‑за случая кори
Вчера / 10:08
Глава Конституционного суда России считает коррупцию «неистребимым явлением»
Вчера / 09:37
Каждый второй зумер не успевает строить отношения из‑за работы или учебы
Вчера / 09:13
У Свинки Пеппы «родилась» сестра Иви
Вчера / 09:01
Гильдия киноактеров США возмутилась из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite
Вчера / 08:10
Тирекс нападает из засады во фрагменте новых «Прогулок с динозаврами»
Вчера / 08:09
В Новосибирске не стали запрещать концерт «Ленинграда»
Вчера / 07:26
Авторы сериала по «Одним из нас» планируют еще два сезона
Вчера / 06:55
Барабанщика Зака Старки уволили из The Who после конфликта
Вчера / 06:30
«Взрослые ни за что в это не поверят»: вышел трейлер «Добро пожаловать в Дерри»

Чивитэль Эджиофор снимется в хорроре «Подсобные помещения»

Сегодня в 23:09
Кадр: Elipsis Capital

Номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми» Чивитэль Эджиофор («12 лет рабства», «Реальная любовь») снимется в научно-фантастическом фильме ужасов «Подсобные помещения» («The Backrooms»). Об этом написал Deadline.

Хоррор будет основан на вирусной серии видеороликов Кейна Парсонса, снятых в жанре «найденных кадров». Партнершей Эджиофора по картине может стать Кристин Милиоти («Черное зеркало») — она также ведет переговоры об участии в съемках.

Будущую ленту выпустит студия А24, она пока никак не комментирует проект. В тайне держится и сюжет фильма. СМИ напоминают, что ранее на экраны вышел одноименный короткометражный фильм. В нем молодой режиссер попал в другое измерение и вынужден блуждать по тревожной реальности офиса-лабиринта.

Эта короткометражная лента, ее стилистика и название были вдохновлены интернет-легендой, опубликованной на сайте 4chan в 2019 году. Автором фильма стал режиссер и художник визуальных эффектов Парсонс. На момент релиза картины он едва закончил среднюю школу.

Парсонс сам поработает над полнометражной версией «Подсобных помещений». Специалист срежиссирует хоррор по сценарию Роберто Патино. Шон Леви, Дэн Коэн и Дэн Левин из 21 Las, а также Джеймc Ван и Майкл Клир из Atomic Monster выступят продюсерами проекта наряду с Патино.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами