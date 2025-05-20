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Кэри Маллиган появится в «Нарнии» Греты Гервиг

Сегодня в 22:18
Кадр: Free Association

Британская актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв», снимется в сериале Греты Гервиг по мотивам «Хроник Нарнии». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации СМИ, Маллиган ведет переговоры об участии в проекте. Актрисе предложили исполнить в сериале ключевую роль — тяжелобольной матери Дигори, одного из детей, находящихся в центре истории.

Новая экранизация «Хроник Нарнии» выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Гервиг выступит режиссером и сценаристом шоу, в основу которого ляжет шестая повесть из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племянник чародея».

Релиз сериала запланирован на ноябрь 2026 года, он состоится в кинотеатрах IMAX. После двухнедельного кинопроката проект станет доступен пользователям Netflix.

Они увидят на экране, помимо Маллиган, Эмму Маки в образе Белой Колдуньи. В СМИ также ходят слухи о потенциальном участии в сериале Мерил Стрип и Дэниела Крейга.

Netflix пока не подтвердил информацию об актерском составе сериала. Продюсерами проекта выступают Марк Гордон, Эми Паскаль и Винсент Сибер.

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