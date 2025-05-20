Иранский режиссер Джафар Панахи представил фильм «Простая случайность» на Каннском кинофестивале и удостоился 10-минутных оваций. Об этом сообщил Deadline.
Панахи приехал на Каннский смотр впервые за последние 20 лет. По словам присутствовавших на показе его новой картины журналистов, кинематографиста буквально искупали в аплодисментах.
Лента Панахи участвует в конкурсном отборе фестиваля. Она рассказывает о несправедливо заключенных рабочих, которые хотят отомстить охраннику, который издевался над ними и их пытал.
Обозреватель Deadline Пит Хэммонд назвал картину «мощным заявлением для человечества», которое «служит предупреждением». Портал Rotten Tomatoes пока зафиксировал только положительные рецензии на фильм.
«Фильм, сюжет которого тонко выстроен как в хорошем триллере, медленно, но верно перерастает в резкое осуждение злоупотребления властью и его долгосрочных последствий», — отметил автор THR Джордан Минцер.
Джафар Панахи — один из самых известных и значимых кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению и преследованиям со стороны властей своей страны. Из‑за многочисленных задержаний, тюремных сроков и домашних арестов он не мог посещать фестивали, где были представлены его работы.
Многие из фильмов Панахи сняты подпольно, в том числе и «Простая случайность». По словам режиссера, «офицеры в штатском» пришли к нему перед завершением съемок и потребовали отдать весь отснятый материал. Кинематографист отказался, несмотря на угрозы ареста съемочной группы.
«В конце концов они сдались. Мы приостановили съемки на некоторое время, затем возобновили их. Больше ничего не произошло», — рассказывал Панахи.
Впервые фильм Панахи вошел в программу Каннского кинофестиваля в 1995 году, это была лента «Белый шар», которая выиграла Золотую камеру. В 2003 году в Каннах представили ленту «Багровое золото» — она получила приз жюри.
В 2009 году Панахи впервые арестовали в Иране, после чего ему запретили в течение 20 лет снимать фильмы, писать сценарии, давать интервью или покидать страну. При нарушении этих правил режиссеру грозило оказаться за решеткой на шесть лет.
Панахи продолжил работать. В 2011 году в Каннах показали его картину «Это не фильм», в 2013 году — «Закрытый занавес», в 2015 году — «Такси». Последняя лента получила Золотого медведя. В 2017 году фильм «Три лица» удостоился на Каннском фестивале приза за лучший сценарий.
11 июля 2022 года Панахи арестовали. Он оставался в заключении вплоть до февраля 2023 года. Позднее в том же году кинематографист покинул Иран впервые за 14 лет. После отъезда режиссер признался, что предпочел бы по-прежнему жить на родине.