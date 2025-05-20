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Эль Фаннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Вчера в 20:09
Фото: ellefanning

Американская актриса Эль Фаннинг, известная по фильмам «Неоновый демон» и «Никому не известный», появится в картине «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом сообщил Deadline.

Фаннинг достанется роль Эффи Тринкет, стилиста Хеймитча Эбернети — участника 50-х игр. Этого же персонажа в предыдущих частях франшизы сыграла Элизабет Бэнкс.

Актерский состав ленты дополнят Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс , Кельвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Лили Тейлор, Бен Ван и Рэйф Файнс. Послений исполнит роль Кориолана Сноу.

Картину снимут по одноименному роману Сьюзен Коллинз, который вышел в 2025 году. Ее премьера состоится 20 ноября 2026 года. Режиссером фильма выступит Фрэнсис Лоренс, сценаристом будет Билли Рей.

Действие «Рассвета жатвы» развернется до событий четырех картин с участием Дженнифер Лоуренс и после событий «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х Голодных игр, в первую очередь 16-летний Хемитч из Дистрикта 12.

Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.

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