В Москве во второй раз за год повышают стоимость проезда в общественном транспорте

«Кроме того, с 1 июня 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. При этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Также на 2 рубля будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники», — говорится в сообщении.