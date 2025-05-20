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В Москве во второй раз за год повышают стоимость проезда в общественном транспорте

Вчера в 20:17
Фото: Агентство «Москва»

С 1 июня 2025 года в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте. Стоимость поездки по карте «Тройка» вырастет с 63 до 67 рублей, сообщили в столичном дептрансе.

По данным ведомства, самой выгодной остается разовая поездка по биометрии. Проезд по ней будет стоить 63 рубля. Это на 11 рублей дешевле по сравнению с оплатой по банковской карте и на 4 рубля дешевле, чем по карте «Кошелек».

Стоимость билетов по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 рублей и будет стоить 67 рублей (вместо 63 рублей).

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Поэтому при поездках с использованием нескольких видов транспорта тариф «90 минут» по-прежнему будет наиболее выгодным.

При этом проездной «Единый» без лимита поездок в центральной зоне на 30 дней будет стоить 3160 рублей (вместо 3070 рублей), на 90 дней — 7650 рублей (вместо 7430 рублей) и на 365 дней — 22 650 рублей (вместо 22 000 рублей).

В пригородной зоне проездной на 30 дней будет стоить 3 940 рублей, на 90 дней — 10 080 рублей и на год — 29 400 рублей (вместо 28 000 рублей).

«Кроме того, с 1 июня 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. При этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Также на 2 рубля будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции, а тарифы — «одни из самых доступных среди крупных городов России».

В 2025 году цены на проезд в Москве повышают уже во второй раз — предыдущая индексация произошла 2 января. В 2023 году стоимость поднимали дважды: с 2 января и с 15 октября, а в 2024-м тарифы меняли только с 20 мая.

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