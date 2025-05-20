Рина Саваяма снимется в сериале «Вундеркинды»

Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Он расскажет о двух бывших вундеркиндах Диди и Рене, которые были вместе с детства. Когда героям переваливает за 30, они начинают сомневаться, соответствуют ли их жизни тем ожиданиям, которые на них возлагали.