Рина Саваяма снимется в сериале «Вундеркинды»

Британская певица Рина Саваяма, известная по фильму «Джон Уик 4», снимется в сериале «Вундеркинды» («Prodigies»). Об этом сообщил Deadline.
Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Он расскажет о двух бывших вундеркиндах Диди и Рене, которые были вместе с детства. Когда героям переваливает за 30, они начинают сомневаться, соответствуют ли их жизни тем ожиданиям, которые на них возлагали.
Диди и Рене задают себе вопросы о своих отношениях. Их индивидуальные надежды и потребности, как выясняется, конфликтуют с их совместной жизнью. Сериал бросит выов заблуждению, лежащему в основе романтического повествования, — что история заканчивается, когда пара находит друг друга.
Саваяма сыграет сестру Рене Хану. Создателями романтической комедии станут Уилл Шарп и Айо Эдебири, они же исполнят главные роли. Продюсерами шоу будут также Джейн Фэзерстоун («Черные голуби»), Наоми де Пир и Кэти Карпентер.