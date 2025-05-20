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Рина Саваяма снимется в сериале «Вундеркинды»

Вчера в 18:42
Фото: rinasonline

Британская певица Рина Саваяма, известная по фильму «Джон Уик 4», снимется в сериале «Вундеркинды» («Prodigies»). Об этом сообщил Deadline.

Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Он расскажет о двух бывших вундеркиндах Диди и Рене, которые были вместе с детства. Когда героям переваливает за 30, они начинают сомневаться, соответствуют ли их жизни тем ожиданиям, которые на них возлагали.

Диди и Рене задают себе вопросы о своих отношениях. Их индивидуальные надежды и потребности, как выясняется, конфликтуют с их совместной жизнью. Сериал бросит выов заблуждению, лежащему в основе романтического повествования, — что история заканчивается, когда пара находит друг друга.

Саваяма сыграет сестру Рене Хану. Создателями романтической комедии станут Уилл Шарп и Айо Эдебири, они же исполнят главные роли. Продюсерами шоу будут также Джейн Фэзерстоун («Черные голуби»), Наоми де Пир и Кэти Карпентер.

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Теги:
Apple
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Уилл Шарп
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