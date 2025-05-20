В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Медведь»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Медведь». В ролике Джимми Цицерон (Оливер Платт) ставит перед Карми (Джереми Аллен Уайт) часы. Инвестор говорит, что когда время на них истечет, у ресторана не останется денег, и его закроют.