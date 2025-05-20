В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Медведь»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Медведь». В ролике Джимми Цицерон (Оливер Платт) ставит перед Карми (Джереми Аллен Уайт) часы. Инвестор говорит, что когда время на них истечет, у ресторана не останется денег, и его закроют.
К своим ролям также вернутся Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бахрах, Лайза Колон-Зайяс, Лайонел Бойс и Эбби Эллиотт. Сериал рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата.
Исполнительные продюсеры проекта — Кристофер Сторер, Джоанна Кало, Джош Сеньор, Хиро Мураи, Нейт Мэттесон. Сторер также срежиссирует большинство эпизодов.
Шоу, которое впервые вышло в эфир в 2022 году, стало самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон сразу был номинирован на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. Кроме того, «Медведь» получил несколько «Золотых глобусов» и различные актерские награды.
Премьера четвертого сезона состоится 26 июня. В этот день выйдут все десять эпизодов.