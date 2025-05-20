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В Англии мальчик научился играть на фортепиано по видео с ютуба. Его пригласили в музыкальную школу

Сегодня в 17:20
Фото: Kiwihug/Unsplash

11-летний мальчик Харви из английской деревни Стоук-Ферри научился играть на фортепиано по роликам на ютубе — и так преуспел в этом, что его пригласили в престижную музыкальную школу. Об этом написала Би-би-си.

Школьник начал заниматься музыкой только в конце 2024 года, но уже достиг в фортепианной игре продвинутого уровня восьмого класса. Мама Харви разместила видео с его выступлениями в сети — и они быстро набрали тысячи просмотров.

Талант юного артиста заметили в Королевской академии музыки. Мальчику предложили посетить учебное заведение и пообщаться с профессионалами, чтобы те дали Харви рекомендации на будущее.

Пока Харви играл только на концерте в доме престарелых, где работает его мама, и на железнодорожных станциях — там часто размещают инструменты, на которых может поупражняться любой желающий.

«Очень приятно, когда люди аплодируют тебе. Это дает ощущение, что твое выступление принято», — поделился впечатлениями начинающий пианист.

Харви добавил, что начал играть на фортепиано, поскольку ему приносило удовлетворение разучивание музыкальных произведений. Мама мальчика Джен отметила, что сын играет на инструменте по несколько часов каждый день.

По словам Джен, Харви раньше интересовался компьютерами и дизайном. Любовь мальчика к музыке стала для женщины неожиданностью.

Недавно Харви начал заниматься не только самостоятельно, но и с педагогом из Норфолкской музыкальной академии по имени Бекки Смит. Она называет прогресс Харви потрясающим и отмечает его поразительные способности.

Кроме того, Смит впечатлена тем, насколько Харви заинтересовал в музыке. «Харви занимается не менее двух часов в день и очень хочет учиться, что существенно отличает его от многих учеников, у которых „нет времени“ или которые могут играть только 10 минут в день», — сказала учительница.

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