Слухи вызвали панику в интернете и волну отмен поездок в страну и по ней. Особенно поверили в предсказания туристы из Китая, Гонконга, Таиланда и Вьетнама. Управляющий директор туристического агентства в Гонконге Си-Эн Юэнь сообщил, что число бронирований туров в Японию сократилось вдвое и, по его мнению, продолжит падать в ближайшие два месяца.