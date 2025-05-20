Туристы отменяют поездки в Японию из‑за слухов о мощном землетрясении, которое якобы произойдет в июле этого года. Снижение спроса зафиксировали местные туроператоры, сообщает CNN.
В 1999 году художница манги Ре Тацуки опубликовала книгу «Будущее, которое я видел». Она не привлекала внимания до 11 марта 2011 года, когда в Японии произошло мощное землетрясение. Читатели заметили, что катастрофа была похожа на предсказанную в книге.
В 2021 году вышла обновленная версия манги, где написано, что следующее крупное землетрясение произойдет в июле этого года. Экстрасенсы из Японии и Гонконга подтвердили эту версию.
Слухи вызвали панику в интернете и волну отмен поездок в страну и по ней. Особенно поверили в предсказания туристы из Китая, Гонконга, Таиланда и Вьетнама. Управляющий директор туристического агентства в Гонконге Си-Эн Юэнь сообщил, что число бронирований туров в Японию сократилось вдвое и, по его мнению, продолжит падать в ближайшие два месяца.
При этом, сейсмологи отмечают, что точно предсказать, когда может произойти землетрясение, практически невозможно. По их словам, Япония способна выдерживать даже мощные толчки, и ее жители ежедневно сталкиваются с угрозой сильного землетрясения. Однако публикации в соцсетях и комиксы продолжают пугать путешественников.
В феврале из‑за землетрясений туристы массово уезжали с острова Санторини. С начала месяца там зарегистрировали более 1400 подземных толчков.