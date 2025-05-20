Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Зверополис-2»

На ютуб-канале Walt Disney Animation Studios вышел первый трейлер мультфильма «Зверополис-2», который появится в мировом кинопрокате 26 ноября.
В сиквеле животные-детективы будут преследовать таинственную рептилию, которая появилась в Зоотопии и перевернула город с ног на голову.
На экраны вернутся лис Ник, которого озвучивает Джейсон Бейтман, и зайчиха Джуди в исполнении Дженнифер Гудвин. Кроме того, важными действующими лицами новой истории станут змей (Ке Хюи Кван) и квокка Фаззби (Кинта Брансон).
В новой картине Ник и Джуди запишутся на терапию для пар, чтобы работать над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом как раз и станет Фаззби.
Ранее стало известно, что комик Форчун Файмстер озвучила бобра по имени Нибблс, а Шакира вернулась к роли Газели и даже написала для фильма новую оригинальную песню.
Мультфильм «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году. Он заработал в прокате более 1 млрд долларов и породил сериал «Зверополис+», каждый эпизод которого посвящен отдельному персонажу вселенной, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди Хопс.