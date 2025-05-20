Употребление фастфуда и сладостей увеличивает риск депрессии. Все дело в микропластике

Исследование показало, что ультраобработанные продукты более восприимчивы к загрязнению микропластиком, чем другие изделия. Микропластик попадает в них через упаковку и производственное оборудование. Авторы отмечают, что у тех, кто часто употребляет вредную еду, значительно возрастает риск развития депрессии.