Употребление фастфуда и сладостей увеличивает риск депрессии. Все дело в микропластике

Группа ученых из Канады и Австралии выяснила, что употребление фастфуда и сладкого может спровоцировать развитие тревожности. Об этом пишет New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Brain Medicine.
Причина — микропластик, который содержится во всех ультраобработанных продуктах (UPF). К ним относятся газированные напитки, чипсы, шоколад, мороженое, обработанное мясо, готовые блюда и хлопья.
Исследование показало, что ультраобработанные продукты более восприимчивы к загрязнению микропластиком, чем другие изделия. Микропластик попадает в них через упаковку и производственное оборудование. Авторы отмечают, что у тех, кто часто употребляет вредную еду, значительно возрастает риск развития депрессии.
В качестве примера исследователи привели куриные наггетсы, которые, как сообщается, содержат в 30 раз больше микропластика на грамм, чем натуральное куриное мясо.
«Мы видим сходства, которые должны беспокоить нас всех. В странах вроде США более половины потребляемых продуктов — ультраобработанные. Они содержат значительно больше микропластика по сравнению с натуральными продуктами», — говорит психиатр Николас Фабиано.
Ученые считают, что это может объяснить недавние сенсационные новости о наличии микропластика в мозге человека. По словам специалистов, его количества хватило бы на чайную ложку.
Ультраобработанные продукты могут негативно влиять на психику — например, вызывать воспаления в организме, сбивать работу клеток и нарушать передачу сигналов в мозге.
«Микропластик, вероятно, действует похожим образом», — пояснил научный сотрудник Университета Дикина Вольфганг Маркс.
Тем не менее точная роль микропластика в этих процессах до конца не изучена, для этого требуются дополнительные исследования.