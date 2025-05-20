Блогера-инцела Поднебесного освободили из‑под ареста

«Лидера российских инцеловИнцелы — люди, невольно воздерживающиеся от секса.» Алексея Поднебесного освободили из СИЗО. Куйбышевский суд Петербурга заменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Блогеру запрещено пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия, давать комментарии СМИ по поводу его обвинений и общаться с другими участниками дела.
Поднебесного задержали в августе 2024 года. По версии следствия, 2 августа в баре Fish Fabrique в Петербурге обвиняемый совершил в отношении 15-летней девочки «развратные действия без применения насилия», а на следующий день занялся с ней сексом без применения насилия.
«Лидер инцелов» отрицал сексуальную связь с девушкой. «У меня не было секса с этой девушкой ни в какой форме. Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом», — заявлял блогер.
Поднебесного обвиняют по части 1 статьи 134 УК (до четырех лет лишения свободы) и по части 1 статьи 135 УК (сроки до трех лет).