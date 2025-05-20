Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов

Сегодня / 14:52
Блогера-инцела Поднебесного освободили из‑под ареста
Сегодня / 15:16
HBO Max показал тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Сегодня / 13:05
Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»
Сегодня / 13:01
«Такое не каждый день увидишь»: вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»
Сегодня / 12:17
На «Ночи музеев» в Петербурге отменили сражения с «немцами» из‑за запрета на форму вермахта
Сегодня / 12:02
В Москве усилят контроль за мигрантами и начнут следить за геолокацией их телефонов
Сегодня / 10:55
Создатель «Кунг-Фьюри» работает над новой полнометражкой ― столь же безумной
Сегодня / 10:32
3000 студентов МГУ отправили на дистант из‑за случая кори
Сегодня / 10:08
Глава Конституционного суда России считает коррупцию «неистребимым явлением»
Сегодня / 09:37
Каждый второй зумер не успевает строить отношения из‑за работы или учебы
Сегодня / 09:13
У Свинки Пеппы «родилась» сестра Иви
Сегодня / 09:01
Гильдия киноактеров США возмутилась из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite
Сегодня / 08:10
Тирекс нападает из засады во фрагменте новых «Прогулок с динозаврами»
Сегодня / 08:09
В Новосибирске не стали запрещать концерт «Ленинграда»
Сегодня / 07:26
Авторы сериала по «Одним из нас» планируют еще два сезона
Сегодня / 06:55
Барабанщика Зака Старки уволили из The Who после конфликта
Сегодня / 06:30
«Взрослые ни за что в это не поверят»: вышел трейлер «Добро пожаловать в Дерри»
Сегодня / 23:02
Пенелопа Крус снимется в фильме «La bola negra» по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки
Сегодня / 22:29
Netflix выпустит новые эпизоды «Улицы Сезам»
Сегодня / 21:49
Райан Мерфи экранизирует роман «Осколки» Брета Истона Эллиса. Главную роль исполнит Кайя Гербер
Сегодня / 21:11
Би-би-си уволила своего самого высокооплачиваемого ведущего за пост о сионизме
Вчера / 20:06
Ева Лонгория станет режиссером фильма «Пятое колесо» с Ким Кардашьян
Вчера / 20:04
В сеть слили новый альбом Канье Уэста ― в знак протеста против его высказываний
Вчера / 19:08
В Великобритании для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард фунтов
Вчера / 18:54
Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя
Вчера / 18:02
В сети появился трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц»
Вчера / 17:38
Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор
Вчера / 16:28
Neon показал тизер-трейлер фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно — участника Каннского кинофестиваля

Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов

Сегодня в 14:28
Фото: «Плюшки»/YouTube

Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 126,5 тыс. долларов. Рэпер посмертно стал одним из самых дорогих художников России. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном музыканту.

Полотно «Легенда» стало центральным лотом на ярмарке современного искусства Port Art Fair, которая прошла в петербургском «Севкабель Порту» с 15 по 18 мая. Имя покупателя ― Дмитрий Князев.

© tehnik.art

Свою единственную картину Техник создал в соавторстве с художником Игорем Исполиным. В его частной коллекции до аукциона и находилось полотно. Изначально проект задумывался как серия работ, но из‑за смерти Техника «Легенда» осталась первой и последней.

«Это не просто картина — это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда и прощание с индустриальной эстетикой, характерной для Техника», ― говорится в описании работы.

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в тайской больнице 4 апреля после более недели в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами