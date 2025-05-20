Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов

Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 126,5 тыс. долларов. Рэпер посмертно стал одним из самых дорогих художников России. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном музыканту.
Полотно «Легенда» стало центральным лотом на ярмарке современного искусства Port Art Fair, которая прошла в петербургском «Севкабель Порту» с 15 по 18 мая. Имя покупателя ― Дмитрий Князев.
Свою единственную картину Техник создал в соавторстве с художником Игорем Исполиным. В его частной коллекции до аукциона и находилось полотно. Изначально проект задумывался как серия работ, но из‑за смерти Техника «Легенда» осталась первой и последней.
«Это не просто картина — это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда и прощание с индустриальной эстетикой, характерной для Техника», ― говорится в описании работы.
Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в тайской больнице 4 апреля после более недели в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.