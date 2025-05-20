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«Такое не каждый день увидишь»: вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»

Сегодня в 13:01
Фото: Universal

Universal Pictures показала новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение». Мировой релиз картины об острове динозавров намечен на 2 июля.

Действие картины разворачивается через пять лет после событий «Мира Юрского периода: Господство». По сюжету экология Земли стала враждебной динозаврам, и выжившие особи обитают в изолированных экваториальных зонах. Три крупнейших вида хранят ключ к созданию лекарства, способного спасти человечество.

Эксперт Зору Беннетт возглавляет команду по добыче ДНК динозавров. По пути группа сталкивается с семьей, чья яхта перевернулась из‑за нападения водных динозавров, и все оказываются на острове с «шокирующей тайной, скрывавшейся десятилетиями».

Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон, вместе с ней на экране появились Махершала Али, Джонатан Бейли («Бриджертоны»), Руперт Френд («Город астероидов»), Мануэль Гарсия-Рульфо («Линкольн для адвоката»), Луна Блейз («Манифест») и другие.

Режиссером новой части стал Гарет Эдвардс, известный по работе над «Годзиллой» 2014 года и фильмом «Изгой-один».

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