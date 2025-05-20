«Такое не каждый день увидишь»: вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»

Действие картины разворачивается через пять лет после событий «Мира Юрского периода: Господство». По сюжету экология Земли стала враждебной динозаврам, и выжившие особи обитают в изолированных экваториальных зонах. Три крупнейших вида хранят ключ к созданию лекарства, способного спасти человечество.