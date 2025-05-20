Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»

Сегодня / 14:52
Блогера-инцела Поднебесного освободили из‑под ареста
Сегодня / 15:16
HBO Max показал тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Сегодня / 14:28
Картина Паши Техника ушла с молотка за 126,5 тыс. долларов
Сегодня / 13:01
«Такое не каждый день увидишь»: вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»
Сегодня / 12:17
На «Ночи музеев» в Петербурге отменили сражения с «немцами» из‑за запрета на форму вермахта
Сегодня / 12:02
В Москве усилят контроль за мигрантами и начнут следить за геолокацией их телефонов
Сегодня / 10:55
Создатель «Кунг-Фьюри» работает над новой полнометражкой ― столь же безумной
Сегодня / 10:32
3000 студентов МГУ отправили на дистант из‑за случая кори
Сегодня / 10:08
Глава Конституционного суда России считает коррупцию «неистребимым явлением»
Сегодня / 09:37
Каждый второй зумер не успевает строить отношения из‑за работы или учебы
Сегодня / 09:13
У Свинки Пеппы «родилась» сестра Иви
Сегодня / 09:01
Гильдия киноактеров США возмутилась из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite
Сегодня / 08:10
Тирекс нападает из засады во фрагменте новых «Прогулок с динозаврами»
Сегодня / 08:09
В Новосибирске не стали запрещать концерт «Ленинграда»
Сегодня / 07:26
Авторы сериала по «Одним из нас» планируют еще два сезона
Сегодня / 06:55
Барабанщика Зака Старки уволили из The Who после конфликта
Сегодня / 06:30
«Взрослые ни за что в это не поверят»: вышел трейлер «Добро пожаловать в Дерри»
Сегодня / 23:02
Пенелопа Крус снимется в фильме «La bola negra» по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки
Сегодня / 22:29
Netflix выпустит новые эпизоды «Улицы Сезам»
Сегодня / 21:49
Райан Мерфи экранизирует роман «Осколки» Брета Истона Эллиса. Главную роль исполнит Кайя Гербер
Сегодня / 21:11
Би-би-си уволила своего самого высокооплачиваемого ведущего за пост о сионизме
Вчера / 20:06
Ева Лонгория станет режиссером фильма «Пятое колесо» с Ким Кардашьян
Вчера / 20:04
В сеть слили новый альбом Канье Уэста ― в знак протеста против его высказываний
Вчера / 19:08
В Великобритании для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард фунтов
Вчера / 18:54
Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя
Вчера / 18:02
В сети появился трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц»
Вчера / 17:38
Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор
Вчера / 16:28
Neon показал тизер-трейлер фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно — участника Каннского кинофестиваля

Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»

Сегодня в 13:05
Фото: Summit Entertainment

Лауреат премии «Золотой глобус» Марк Руфалло («Иллюзия обмана», «Мстители», «Остров проклятых») и певец Такер Пиллсбери, известный как Role Model, присоединятся к касту романтической комедии «Хороший секс». Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в проекте сыграет Натали Портман («V значит „вендетта“», «Черный лебедь»). Дата премьеры пока не назначена.

В центре сюжета — семейный психотерапевт Элли, которой исполняется 40. После нескольких лет неудачных отношений героиня решает снова ходить на свидания и знакомится сразу с двумя мужчинами. Одному — 20 лет, другому — 50. Новые знакомые показывают Элли, что не существует универсальной формулы хорошего секса.

Режиссером и сценаристом выступает Лена Данэм («Девчонки», «Кэтрин по прозвищу Птичка»). «Хороший секс» — один из двух проектов Данэм в жанре романтической комедии, которые выйдут на Netflix. Второй — сериал «Слишком много» — выйдет 10 июля. Главные роли в нем сыграли Уилл Шарп, Меган Столтер и Наоми Уоттс.

В 2025 году вышел фильм «Микки 17», в котором снялся Марк Руффало. Еще несколько его проектов находятся на стадии постпродакшена. В их числе — «Иллюзия обмана-3», которая выйдет в российский прокат 13 ноября 2025 года.

Натали Портман также активно снимается в кино. Ее последний проект — картина «Источник вечной молодости». Role Model выпустил в 2024 году альбом «Kansas Anymore». Фильм «Хороший секс» станет для него дебютом в кино.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами