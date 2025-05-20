Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»

Лауреат премии «Золотой глобус» Марк Руфалло («Иллюзия обмана», «Мстители», «Остров проклятых») и певец Такер Пиллсбери, известный как Role Model, присоединятся к касту романтической комедии «Хороший секс». Об этом сообщает Deadline.
Главную роль в проекте сыграет Натали Портман («V значит „вендетта“», «Черный лебедь»). Дата премьеры пока не назначена.
В центре сюжета — семейный психотерапевт Элли, которой исполняется 40. После нескольких лет неудачных отношений героиня решает снова ходить на свидания и знакомится сразу с двумя мужчинами. Одному — 20 лет, другому — 50. Новые знакомые показывают Элли, что не существует универсальной формулы хорошего секса.
Режиссером и сценаристом выступает Лена Данэм («Девчонки», «Кэтрин по прозвищу Птичка»). «Хороший секс» — один из двух проектов Данэм в жанре романтической комедии, которые выйдут на Netflix. Второй — сериал «Слишком много» — выйдет 10 июля. Главные роли в нем сыграли Уилл Шарп, Меган Столтер и Наоми Уоттс.
В 2025 году вышел фильм «Микки 17», в котором снялся Марк Руффало. Еще несколько его проектов находятся на стадии постпродакшена. В их числе — «Иллюзия обмана-3», которая выйдет в российский прокат 13 ноября 2025 года.
Натали Портман также активно снимается в кино. Ее последний проект — картина «Источник вечной молодости». Role Model выпустил в 2024 году альбом «Kansas Anymore». Фильм «Хороший секс» станет для него дебютом в кино.