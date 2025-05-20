Марк Руффало и Role Model сыграют с Натали Портман в комедии «Хороший секс»

В центре сюжета — семейный психотерапевт Элли, которой исполняется 40. После нескольких лет неудачных отношений героиня решает снова ходить на свидания и знакомится сразу с двумя мужчинами. Одному — 20 лет, другому — 50. Новые знакомые показывают Элли, что не существует универсальной формулы хорошего секса.