В Москве усилят контроль за мигрантами и начнут следить за геолокацией их телефонов

Для иностранных граждан в Москве и Подмосковье вводятся:
— обязательная регистрация по месту нахождения,
— дактилоскопия,
— биометрическое фотографирование,
— мониторинг геолокации абонентских устройств.
Если мигранты меняют место фактического проживания, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Новые правила не коснутся граждан Беларуси и дипломатов.
Экспериментальный режим будет действовать в Москве и Подмосковье с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029-го. Если эксперимент признают успешным, его распространят на другие регионы.