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В Москве усилят контроль за мигрантами и начнут следить за геолокацией их телефонов

Сегодня в 12:02
Фото: Агентство «Москва»

Госдума приняла закон, который ужесточает контроль и учет иностранцев, проживающих в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Для иностранных граждан в Москве и Подмосковье вводятся:
— обязательная регистрация по месту нахождения,
— дактилоскопия,
— биометрическое фотографирование,
— мониторинг геолокации абонентских устройств.

Если мигранты меняют место фактического проживания, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Новые правила не коснутся граждан Беларуси и дипломатов.

Экспериментальный режим будет действовать в Москве и Подмосковье с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029-го. Если эксперимент признают успешным, его распространят на другие регионы.

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