На «Ночи музеев» в Петербурге отменили сражения с «немцами» из‑за запрета на форму вермахта

Однако солдат в форме вермахта на мероприятии не было. Реконструкторы, которые специализируются на «немцах», в этот раз были в одежде армии Финляндии. В лагере они изображали чаепитие и общались, отмечает телеграм-канал. По их словам, цвета вермахта были запрещены после начала СВО.