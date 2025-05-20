На «Ночи музеев» в Петербурге отменили сражения с «немцами» из‑за запрета на форму вермахта

Артиллерийский музей в Петербурге отказался от использования формы вермахта. Поэтому не было реконструкции сражений времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Ротонда».
Реконструкции боев обычно проходили в рамках «Ночи музеев». Как пишет «МК в Питере», в этом году там были реконструкторы в одежде военных Второй мировой и гражданской войны в Китае, участников гражданской войны в США, солдат армии Наполеона, викингов, мушкетеров и других эпох.
Однако солдат в форме вермахта на мероприятии не было. Реконструкторы, которые специализируются на «немцах», в этот раз были в одежде армии Финляндии. В лагере они изображали чаепитие и общались, отмечает телеграм-канал. По их словам, цвета вермахта были запрещены после начала СВО.
В итоге, «советские» бойцы провели строй, а затем разошлись по своим лагерям, где и провели большую часть времени.
В комментарии «Ротонде» глава Артиллерийского музея Валерий Крылов подтвердил, что принял такое решение: «У меня как у руководителя музея не было желания их показывать. Мы сегодня показываем новых неонацистов на экспозиции, посвященной специальной военной операции».
Темой прошедшей 17 мая «Ночи музеев» стали «Герои». Трактовать ее музейные институции могли на свое усмотрение. В Петербурге, кроме выставок об СВО и Великой Отечественной, прошли и мероприятия о котах и «героях таежного леса — грибах».