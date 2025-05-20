Создатель «Кунг-Фьюри» работает над новой полнометражкой ― столь же безумной

При этом Сандберг до сих пор намерен выпустить «Кунг-Фьюри-2» ― боевик про полицейского из Майами, который сражается с Гитлером. В картине снялись Арнольд Шварценеггер, Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф. Ее съемки завершились еще в 2019 году, но из‑за юридических разбирательств между инвесторами постпродакшен фильма завис.