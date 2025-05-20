Создатель «Кунг-Фьюри» работает над новой полнометражкой ― столь же безумной

Режиссер «Кунг-Фьюри» Дэвид Сандберг работает над новым полнометражным проектом. Подробности держатся в секрете, но, как сообщает Variety, у грядущего фильма будет такой же безумный дух, как и у «Кунг-Фьюри».
Финансирует проект финский предприниматель Микко Кодисоя, сооснователь игровой студии Supercell, разработавшей Clash of Clans и Brawl Stars.
При этом Сандберг до сих пор намерен выпустить «Кунг-Фьюри-2» ― боевик про полицейского из Майами, который сражается с Гитлером. В картине снялись Арнольд Шварценеггер, Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф. Ее съемки завершились еще в 2019 году, но из‑за юридических разбирательств между инвесторами постпродакшен фильма завис.
Причина конфликта — в действиях компании Creasun Entertainment USA, американского подразделения китайской Creasun Media. Компания приобрела контрольный пакет проекта и обязалась профинансировать две трети бюджета. Однако когда дело дошло до работы над визуальными эффектами, китайский инвестор «по сути прекратил все выплаты», говорит Сандберг. Creasun в свою очередь обвинила продюсеров в краже денег, предназначавшихся для производства фильма. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор.
По словам режиссера, уже есть черновой монтаж «Кунг-Фьюри-2». Осталось закончить постпродакшен и визуальные эффекты ― на это потребуется от 5 до 10 млн долларов. В разговоре с Variety Сандберг признался, что «впал в глубокую депрессию», когда проект оказался в подвешенном состоянии.
Недавно кто‑то выложил на ютуб 10-минутный тизер «Кунг-Фьюри-2». Некоторые предположили, что это было намеренной акцией, призванной возродить интерес к проекту.
Оригинальный «Кунг-Фьюри» — короткометражка Сандберга, стилизованная под боевики 80-х о полицейских и боевых искусствах. Фильм, насыщенный визуальными эффектами, гипертрофирует черты блокбастеров эпохи VHS, доводя их до абсурда. Короткометражка собрала более 40 млн просмотров на ютубе, поучаствовала в секции «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля и стала культовой для гик-сообщества.