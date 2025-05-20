3000 студентов МГУ отправили на дистант из‑за случая кори

Более 3000 студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета переведены на дистанционное обучение после выявления случая кори у студента 1-го курса филологического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе университета и подтвердили в столичном управлении Роспотребнадзора.
С 19 мая, после регистрации заболевания, начато эпидемиологическое расследование. В университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В него входит ограничение очного обучения для тех, у кого нет данных о двукратной вакцинации или перенесенном заболевании. Все занятия в здании на Ленинских Горах, 1, стр. 51, переведены в онлайн-формат до 2 июня.
Как отметили в Роспотребнадзоре, круг контактировавших с заболевшим установлен, проводится дезинфекция помещений. Ситуация находится под контролем администрации МГУ и столичного управления Роспотребнадзора, подчеркнули в университете.
В период с апреля 2023-го по март 2024 года в России было зарегистрировано 18 977 случаев кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вывело страну на третье место в Европейском регионе по заболеваемости. Роспотребнадзор заявил, что данные ВОЗ не отражают полной картины, поскольку Россия учитывает все случаи инфекции, включая завозные.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что пик заболеваемости в стране уже пройден. По ее словам, первые случаи кори были завезены из других стран, а Россия относится к числу немногих государств, где принимаются меры для предотвращения всех возможных рисков распространения инфекции.