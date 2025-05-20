3000 студентов МГУ отправили на дистант из‑за случая кори

С 19 мая, после регистрации заболевания, начато эпидемиологическое расследование. В университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В него входит ограничение очного обучения для тех, у кого нет данных о двукратной вакцинации или перенесенном заболевании. Все занятия в здании на Ленинских Горах, 1, стр. 51, переведены в онлайн-формат до 2 июня.