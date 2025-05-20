Глава Конституционного суда России считает коррупцию «неистребимым явлением»

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал коррупцию «повсеместным и неистребимым явлением». Эта фраза прозвучала во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме, главу КС цитирует «Интерфакс».
«Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление в истории человечества. Что поделать, человек естественно предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя. (…) Пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции», — сказал Зорькин
Среди причин возникновения коррупции судья выделил потребительское общество, которое «живет под девизом «бери от жизни всё».
«Вследствие этого мировоззренческого вывиха, весь драматизм последствий которого мы сейчас даже представить не можем, честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала, в глазах многих наших современников перестает быть сколько‑нибудь значимой ценностью», — пояснил он.
В ходе выступления Зорькин призвал к усилению мер по предотвращению системной коррупции, включая антикоррупционную экспертизу в нормотворчестве.
«И на текущем этапе, и на обозримую перспективу против коррупции требуется неуклонно конституционно-правомерная беспощадность», — отметил он. По его мнению, в России возможно, пора ввести ответственность за оправдание коррупции.
«Такое оправдание может идти в массы в учебном процессе, в письменных и электронных публикациях, что не только способно воспитать толерантность к коррупции, но и привить уважение к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма» — добавил глава Конституционного суда.