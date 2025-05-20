Каждый второй зумер не успевает строить отношения из‑за работы или учебы

Потенциальные избранники теряются в постоянном потоке рабочих чатов и электронных писем. Почти треть девушек (29%) и четверть парней (23%) отмечают, что на переписки и флирт почти не остается сил. А о совместных путешествиях можно только мечтать — каждый пятый участник опроса не может выкроить время даже на короткий уик-энд с партнером.