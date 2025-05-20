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Каждый второй зумер не успевает строить отношения из‑за работы или учебы

Сегодня в 09:37
Фото: Westend61/Getty Images

50% девушек и 36% парней поколения Z не успевают строить отношения из‑за плотного рабочего или учебного графика. Об этом говорится в исследовании дейтинг-платформы Mamba, результаты которого есть у «Афиши Daily».

Зумеры жалуются на эмоциональное истощение из‑за работы. 60% девушек и 41% мужчин чувствуют постоянную усталость. На грани выгорания находятся 49% респонденток и 45% респондентов.

Плотный график серьезно выматывает молодое поколение — и физически, и эмоционально. У мужчин на первом месте проблема с инициативой — для 55% начать новый роман чуть ли не сложнее, чем запустить стартап. Дамы, в свою очередь, жалуются на нехватку времени для свиданий (51%).

Потенциальные избранники теряются в постоянном потоке рабочих чатов и электронных писем. Почти треть девушек (29%) и четверть парней (23%) отмечают, что на переписки и флирт почти не остается сил. А о совместных путешествиях можно только мечтать — каждый пятый участник опроса не может выкроить время даже на короткий уик-энд с партнером.

При всех сложностях молодое поколение не спешит полностью отказываться от личной жизни ради работы. 71% девушек и 58% парней готовы притормозить профессиональный рост, если на горизонте замаячит перспектива серьезных отношений. Впрочем, каждый пятый россиянин честно признается в приоритете карьерных амбиций.

В опросе поучаствовали 3000 совершеннолетних россиян из Москвы, Петербурга и других регионов России.

Прошлогодний опрос Mamba показал, что 75% россиянок считают идеальным местом для первого свидания ресторан или кафе. Мужчины же чаще всего (60%) предпочитают прогулку в парке или по городу.

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