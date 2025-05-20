У Свинки Пеппы «родилась» сестра Иви

У Свинки Пеппы появилась младшая сестра. О «родах» Мамы Свиньи сообщили на шоу «Good Morning Britain» на ITV, об этом пишет The Independent.
Семья Пеппы пополнилась девочкой Иви, имя выбрали в честь тети Мамы Свиньи. Как рассказали создатели шоу из студии Astley Baker Davies, она появилась на свет в 5.34 утра в престижном родильном отделении Lindo Wing лондонской больницы Святой Марии. Этот роддом известен как место появления на свет детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
«Пеппа и ее брат Джордж в восторге от пополнения, а родители готовы к счастливому хрюканью и бессонным ночам», — добавили создатели популярного анимационного проекта.
Рождение новой героини отметят специальным часовым мультфильмом «Peppa Meets the Baby», который покажут в британских кинотеатрах 30 мая. Осенью малышка также присоединится к касту мультсериала в новых сериях.
За день до этого Astley Baker Davies объявила, что сериал начнет выходить на Netflix. Кроме новых эпизодов стриминговый сервис представит игры и обучающие видео под брендом World of Peppa Pig.