У Свинки Пеппы «родилась» сестра Иви

Семья Пеппы пополнилась девочкой Иви, имя выбрали в честь тети Мамы Свиньи. Как рассказали создатели шоу из студии Astley Baker Davies, она появилась на свет в 5.34 утра в престижном родильном отделении Lindo Wing лондонской больницы Святой Марии. Этот роддом известен как место появления на свет детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.