Гильдия киноактеров США возмутилась из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite

Персонаж Дарта Вейдера с голосом актера появился в Fortnite на прошлой неделе. До своей смерти в 2024 году Джеймс Эрл Джонс подписал соглашение с Disney на использование цифровой копии в проектах Disney и мира «Звездных войн». По словам семьи, актер считал его неотъемлемой частью франшизы и хотел подарить фанатам всех возрастов. Джонс был участником профсоюза, а значит организация должна была стать участником переговорного процесса, считают в SAG-AFTRA.