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Гильдия киноактеров США возмутилась из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite

Сегодня в 09:01
Иллюстрация: Epic Games

Актерский профсоюз SAG-AFTRA пожаловался на разработчиков Fortnite из Epic Games. Его представители недовольны тем, что компания использовала ИИ для озвучивания Дарта Вейдера в игре. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Американский профсоюз актеров подал жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США. Поводом для этого юристы объединения обозначили тот факт, что Epic Games не уведомила их об использовании голоса актера Джеймса Эрла Джонса, озвучившего Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн».

В своем обращении гильдия отметила, что применение генеративного ИИ фактически замещает работу актеров, которых могли бы нанять для исполнения роли Дарта Вейдера в одной из самых популярных игровых платформ. Хотя объединение приветствует использование новых технологий, ее руководство настаивает на соблюдении трудовых прав актеров, подчеркнули в SAG-AFTRA

Персонаж Дарта Вейдера с голосом актера появился в Fortnite на прошлой неделе. До своей смерти в 2024 году Джеймс Эрл Джонс подписал соглашение с Disney на использование цифровой копии в проектах Disney и мира «Звездных войн». По словам семьи, актер считал его неотъемлемой частью франшизы и хотел подарить фанатам всех возрастов. Джонс был участником профсоюза, а значит организация должна была стать участником переговорного процесса, считают в SAG-AFTRA.

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