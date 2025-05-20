Тирекс нападает из засады во фрагменте новых «Прогулок с динозаврами»

Би-би-си опубликовала двухминутный фрагмент из нового сезона «Прогулок с динозаврами». Эпизоды начнут выходить в iPlayer 25 мая.
В опубликованном ролике показано, как охотился из засады тираннозавр рекс ― один из самых известных хищников на Земле. Более мелкий динозавр становится для него легким перекусом.
Научно-популярное шоу вернется на экраны спустя 25 лет после выхода оригинала. Эксперты с помощью самых современных визуальных эффектов покажут, как эти доисторические существа жили, охотились, сражались и умирали. Рассказчиком новых серий станет двукратный лауреат премий «Оливье» и «Тони» Берти Карвел.
Каждый эпизод нового сезона расскажет драматические истории шести динозавров. Среди них — спинозавр, крупнейший плотоядный динозавр, ведущий охоту в реках древнего Марокко, молодой трицератопс, сражающийся с голодным тираннозавром в Северной Америке, и одинокий гигант лусотитан, рискующий всем ради любви в Португалии.
Первый шестисерийный сезон «Прогулок с динозаврами» вышел в 1999 году. Успех шоу привел к тому, что Би-би-си выпустила несколько отдельных фильмов, продолжающих или дополняющих проект. Среди них ― «Баллада о Большом Але», «В стране гигантов», «Прогулки с морскими чудовищами» и «Прогулки с монстрами: жизнь до динозавров».
Второй сезон «Прогулок с динозаврами» анонсировали в июне 2024 года. «Совершенно новое поколение зрителей скоро влюбится в „Прогулки с динозаврами“. Оригинальный сериал был одним из самых захватывающих фактологических шоу всех времен, и его переосмысление опирается на это удивительное наследие», — отмечал глава отдела Би-би-си по заказу специализированных документальных программ Джек Бутл.