В Новосибирске не стали запрещать концерт «Ленинграда»

Выступления коллектива запланированы на 29, 30 и 31 мая. Ранее на них пожаловались местные общественники. Их возмутило, что группа Сергея Шнурова использует в творчестве мат, популяризирует алкоголь и табак, а также антисоциальные модели поведения. Его песни противоречат традиционным ценностям, уверены защитники морали.