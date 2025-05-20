В Новосибирске не стали запрещать концерт «Ленинграда»

Правительство Новосибирской области не стало запрещать выступления группы «Ленинград». Об этом «Национальной службе новостей» сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Как отметили представители руководства субъекта РФ, музыкантов обяжут подписать гарантийное письмо с обещанием соблюдать российское законодательство в части недопущения на концерт лиц моложе 18 лет.
Кроме того, в Министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области отметили, что администрация «Сибирь-Арены» приняла «меры для недопущения нецензурной лексики», однако их соблюдение лежит на организаторах мероприятия.
Выступления коллектива запланированы на 29, 30 и 31 мая. Ранее на них пожаловались местные общественники. Их возмутило, что группа Сергея Шнурова использует в творчестве мат, популяризирует алкоголь и табак, а также антисоциальные модели поведения. Его песни противоречат традиционным ценностям, уверены защитники морали.
По данным управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы «Ленинград».
Выступления в городе стали частью тура коллектива, который в феврале этого года вернулся на сцену после двухлетнего перерыва.
В сентябре 2022 года Сергей Шнуров говорил, что «Ленинграду» запретили выступать в Петербурге из‑за его пикировки с губернатором Александром Бегловым. Власти города отвечали, что никаких запросов на выступление от группы не получали.
В 2023 году в московских «Лужниках» также отменили концерт группы. Тогда причины отмены не сообщили, отметили лишь, что они не зависят от организатора.