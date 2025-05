Барабанщика Зака Старки уволили из The Who после конфликта

«Я люблю The Who и никогда бы не ушел сам и не подвел всех тех замечательных людей, кто поддерживал меня во всей этой неразберихе», ― добавил музыкант. По его словам, у него действительно есть и другие проекты, но они «никогда не мешали работе с The Who и не были для группы проблемой».