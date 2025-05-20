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Барабанщика Зака Старки уволили из The Who после конфликта

Сегодня в 06:55
Фото: Dave Benett/Getty Images

Зак Старки больше не будет играть на ударных в группе The Who. Об этом сообщил в инстаграме* гитарист коллектива Пит Танусенд.

«После многих лет отличной работы на ударных с Заком пришло время для перемен, — говорится в посте Таунсенда. — Это трогательный момент. У Зака много новых проектов, и я желаю ему всего наилучшего».

Сам Старки сказал, что уходит из The Who не по собственному желанию. «Меня уволили через две недели после восстановления и попросили сделать заявление, будто я сам ушел ради других музыкальных проектов», ― сообщил он в соцсетях через час после поста Таунсенда.

«Я люблю The Who и никогда бы не ушел сам и не подвел всех тех замечательных людей, кто поддерживал меня во всей этой неразберихе», ― добавил музыкант. По его словам, у него действительно есть и другие проекты, но они «никогда не мешали работе с The Who и не были для группы проблемой».

В апреле Старки уволили из The Who после разногласий из‑за его игры на концерте группы в «Альберт-холле». В рецензии Metro на мартовское выступление говорилось, что фронтмен коллектива Роджер Долтри прямо на сцене пожаловался на игру Старки. Он прервал финальную композицию «The Song Is Over» и заявил зрителям: «Чтобы спеть эту песню, мне нужно слышать тональность, а я не могу. Я слышу только барабаны — бух, бух, бух. Я не могу под это петь. Простите, ребята».

В ответ Старки исковеркал имя коллеги по группе, назвав его «Тогером Дактри», и пожаловался, что против него выдвигают «формальные обвинения в переигрывании». Через три дня Старки восстановили, а Таунсенд сказал, что проблемы в общении удалось уладить.

Зак Старки, сын Ринго Старра, присоединился к The Who на постоянной основе во время тура «Quadrophenia» в 1996 году. С ним коллектив записал три альбома ― «Then and Now», «Endless Wire» и «Who». Увольнение Старки произошло за несколько месяцев до прощального тура группы по Северной Америке.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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