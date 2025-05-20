«Взрослые ни за что в это не поверят»: вышел трейлер «Добро пожаловать в Дерри»

Стриминговый сервис Max показал тизер сериала «Добро пожаловать в Дерри». Приквел хоррора о пугающем клоуне Пеннивайзе появится на платформе этой осенью.
Сюжет драматического проекта основан на заметках героя Майка Хэнлона из оригинального романа Стивена Кинга. В центре истории окажется группа подростков, переживающая пропажу сверстников. Дети начинают собственное расследование, которое приводит их к страшным выводам.
Ожидается, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Первая часть посвящена 1960-м годам, вторая — 1930-м, а третья — началу XX века.
К своей роли из фильмов вернулся Билл Скарсгард, а в главных ролях здесь снялись Джован Адепо («Хранители», «Мизантроп»), Тейлор Пейдж («Белый парень Рик», «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»), Крис Чок («Годзилла против Конга») и Джеймс Римар («Йеллоустоун»).
Место продюсера и режиссера занял автор первых двух фильмов Андрес Мускетти, шоураннерами проекта стали Джейсон Фукс («Аргайл») и Брэд Кейн («Воин», «Полиция Токио»).