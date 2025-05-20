Авторы сериала по «Одним из нас» планируют еще два сезона

Шоураннер «Одних из нас» Крейг Мазин планирует закончить сериал на четвертом сезоне. Об этом он рассказал в беседе с Collider.
Второй сезон получил всего семь эпизодов и не охватил целиком события сиквела одноименной игры, в отличие от первой части. Мазин объяснил, что в сценарии второй игры есть «естественные разрывы», где можно разделить историю на несколько частей с помощью клиффхэнгеров. При этом, по его словам, команда настроена рассказать как можно больше о мире вокруг Джоэла и Элли.
«Мы всегда думаем наперед. Мы продумывали планы для третьего и четвертого сезонов, чтобы получить максимально четкое представление и избежать ситуаций, когда нам бы захотелось что‑то поменять в уже вышедших сериях. Нашей задачей в первом сезоне было рассказать большую историю, завершить ее и удержаться в рамках бюджета. А сейчас мы столкнулись с тем, что исходный материал явно выходит за рамки одного сезона», — посетовал сценарист.
Он назвал смерть Джоэла, героя Педро Паскаля, важным сюжетным поворотом: «Это очень мощное событие, настоящая ядерная бомба для истории, ее сложно отложить в сторону. После такого мы не можем просто взять паузу и показать что‑то вроде серии про Билла и Фрэнка [из первого сезона]».
«В третьем сезоне у нас будет больше времени, и там можно будет отойти в сторону. Однако мы точно не сможем рассказать там всю историю. Надеюсь, мы оправдаем ожидания, чтобы вернуться и завершить ее в четвертом. Это наиболее вероятный исход», — отметил Мазин.
По словам шоураннера, одной из тем следующих серий станет противостояние Вашингтонского фронта освобождения и Серафитов. Во втором сезоне ему уделены лишь отдельные сцены нескольких серий.
«Нет, мы не забыли рассказать больше об этих группировках. Пока что зрители увидели не все, и мы намеренно не погружались в их конфликт», — сказал сценарист.
Ранее Педро Паскаль признавался, что был шокирован событиями второго эпизода второго сезона «Одних из нас».
«Меня не предупреждали, что это случится в самом начале сезона. Я все еще в отрицании. Стараюсь реже думать об этом, потому что это так огорчает», — поделился актер.