Авторы сериала по «Одним из нас» планируют еще два сезона

Второй сезон получил всего семь эпизодов и не охватил целиком события сиквела одноименной игры, в отличие от первой части. Мазин объяснил, что в сценарии второй игры есть «естественные разрывы», где можно разделить историю на несколько частей с помощью клиффхэнгеров. При этом, по его словам, команда настроена рассказать как можно больше о мире вокруг Джоэла и Элли.