Пенелопа Крус снимется в фильме «La Bola Negra» по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки

Испанская актриса Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона», «Кокаин») снимется в фильме «La Bola Negra» («Черный шар»), вдохновленном неоконченной пьесой драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Об этом сообщил Deadline.
Картину поставят Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси — их дуэт известен под псевдонимом Los Javis. Режиссеры разработают фильм вместе с Movistar Plus+, Suma Content Films и Le Pacte.
Проект расскажет связанные между собой истории о трех мужчинах, живущих в разные эпохи. Их жизни будут связаны сексуальностью и желанием, болью и наследием. Съемки начнутся в августе и пройдут в разных местах Европы.
В актерский состав ленты войдут музыкант Guitarricadelafuente, Мигель Бернардо («Элита»), Карлос Гонсалес и Лола Дуэньяс. Последняя известна как лауреатка Каннского кинофестиваля. Дуэньям уже работала с Хавьерами в фильме «Мессии».
В основу «La Bola Negra» лягут сохранившиеся материалы из неоконченной пьесы Лорки и театральная работа «La piedra oscura» Альберто Конехеро, лауреата испанской Национальной премии в области драматической литературы.
Оператором-постановщиком будущей картины станет Грис Джордан, художником станет Роже Беллес. В качестве художника по костюмам в проекте примет участие Ана Лопес Кобос, за кастинг будут отвечать Ева Лейра и Иоланда Серрано.
Позицию звукорежиссера занял Родриго Мадригал. Белен Марти Ллуч стала хореографом ленты, Пабло Морильяс — художникам по прическам, Марило Осуна — визажистом, Альберта Гутьеррес — монтажером, Рауль Рефри — композитором.
«Мы были полностью уверены в „Las Mesías“ и очень взволнованы, когда получили сценарий „La Bola Negra“. Мы сразу же решили взяться за него, поскольку были очарованы его изобретательностью, интеллектом и эмоциями», — отметили в Le Pacte.