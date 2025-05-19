Пенелопа Крус снимется в фильме «La Bola Negra» по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки

Обновлено вчера в 15:48
Нурлана Сабурова обязали покинуть Россию из‑за нарушения миграционного законодательства
Сегодня / 22:29
Netflix выпустит новые эпизоды «Улицы Сезам»
Сегодня / 21:49
Райан Мерфи экранизирует роман «Осколки» Брета Истона Эллиса. Главную роль исполнит Кайя Гербер
Сегодня / 21:11
«Би-би-си» уволила своего самого высокооплачиваемого ведущего за пост о сионизме
Вчера / 20:06
Ева Лонгория станет режиссером фильма «Пятое колесо» с Ким Кардашьян
Вчера / 20:04
В сеть слили новый альбом Канье Уэста ― в знак протеста против его высказываний
Вчера / 19:08
В Великобритании для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард фунтов
Вчера / 18:54
Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя
Вчера / 18:02
В сети появился трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц»
Вчера / 17:38
Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор
Вчера / 16:28
Neon показал тизер-трейлер фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно — участника Каннского кинофестиваля
Вчера / 16:15
У «Бандитского Петербурга» может появиться современный ремейк
Вчера / 15:41
В Грузии веганы спасли свинку от забоя, после того как та прославилась в соцсетях
Вчера / 15:23
В России хотят ввести ПДД для роботов-доставщиков
Вчера / 14:49
Экспозицию Музея Людвига уберут из Русского музея. В нее входят работы Уорхола, Пикассо и Кунса
Обновлено вчера в 14:37
СМИ сообщили, что «Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут заблокировать в России. РКН это отрицает
Вчера / 13:50
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль популяризации технологий «Тех-Френдли Викенд»
Вчера / 13:28
Бывший шеф-повар «Белуги» откроет гастробистро в Москве
Вчера / 13:24
Внук Зураба Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
Вчера / 13:21
Экшн, драки и Вьетнам: сериал Стаса Иванова «Высокий сезон» выйдет в Okko и Start 11 июня
Вчера / 12:49
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans: «Мне стыдно»
Вчера / 12:07
«Лучший игровой ремейк Disney»: критики высоко оценили «Лило и Стича»
Вчера / 11:26
Полицейские нашли при обыске бюст с могилы лидера The Doors. Скульптура пропала почти 40 лет назад
Вчера / 10:36
Netflix внедрит ИИ-рекламу в сериалы и будет показывать ее даже во время паузы
Вчера / 09:59
Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
Вчера / 07:57
Росавиация не станет штрафовать пассажиров, встающих раньше времени в самолете
Вчера / 07:31
На Олимпиаде-2028 хотят запустить воздушное такси для зрителей
Вчера / 06:59
Кевин Спейси получит награду за «неоценимый вклад в кинематограф и искусство» в Каннах

Пенелопа Крус снимется в фильме «La Bola Negra» по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки

Сегодня в 23:02
Кадр: Alien Produzioni

Испанская актриса Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона», «Кокаин») снимется в фильме «La Bola Negra» («Черный шар»), вдохновленном неоконченной пьесой драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси — их дуэт известен под псевдонимом Los Javis. Режиссеры разработают фильм вместе с Movistar Plus+, Suma Content Films и Le Pacte.

Проект расскажет связанные между собой истории о трех мужчинах, живущих в разные эпохи. Их жизни будут связаны сексуальностью и желанием, болью и наследием. Съемки начнутся в августе и пройдут в разных местах Европы.

В актерский состав ленты войдут музыкант Guitarricadelafuente, Мигель Бернардо («Элита»), Карлос Гонсалес и Лола Дуэньяс. Последняя известна как лауреатка Каннского кинофестиваля. Дуэньям уже работала с Хавьерами в фильме «Мессии».

В основу «La Bola Negra» лягут сохранившиеся материалы из неоконченной пьесы Лорки и театральная работа «La piedra oscura» Альберто Конехеро, лауреата испанской Национальной премии в области драматической литературы.

Оператором-постановщиком будущей картины станет Грис Джордан, художником станет Роже Беллес. В качестве художника по костюмам в проекте примет участие Ана Лопес Кобос, за кастинг будут отвечать Ева Лейра и Иоланда Серрано.

Позицию звукорежиссера занял Родриго Мадригал. Белен Марти Ллуч стала хореографом ленты, Пабло Морильяс — художникам по прическам, Марило Осуна — визажистом, Альберта Гутьеррес — монтажером, Рауль Рефри — композитором.

«Мы были полностью уверены в „Las Mesías“ и очень взволнованы, когда получили сценарий „La Bola Negra“. Мы сразу же решили взяться за него, поскольку были очарованы его изобретательностью, интеллектом и эмоциями», — отметили в Le Pacte.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами