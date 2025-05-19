Netflix выпустит новые эпизоды «Улицы Сезам»

Стриминговый сервис Netflix выпустит новые эпизоды детского телешоу «Улица Сезам». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Платформа заключила сделку с Sesame Workshop спустя несколько месяцев после того, как Warner Bros. Discovery отказалась от дальнейшего развития проекта. Ранее его показывали на стриминговом сервисе Max.
После перехода «Улицы Сезам» на Netflix новые серии шоу можно будет смотреть на платформе PBS и в приложении PBS Kids сразу же после их релиза. HBO требовала, чтобы эпизоды выходили на PBS несколько месяцев спустя.
Netflix представит 56-й сезон популярной программы. Формат сериала переосмыслят и изменят: теперь эпизоды будут основаны не на журнальном принципе. Они будут более длинными и завершающимися анимационным элементом Tales From 123.
Эпизоды сезона выпустят на платформе тремя партиями. Когда на экранах появится первая их них, пока не уточняется.