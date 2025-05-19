Райан Мерфи экранизирует роман «Осколки» Брета Истона Эллиса. Главную роль исполнит Кайя Гербер

Американский телепродюсер Райан Мерфи, создатель «Рэтчед» и «Позы», экранизирует роман «Осколки» Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата». Об этом написал Deadline.
Главную роль в новом сериале исполнит модель Кайя Гербер, которую уже можно было видеть в проектах Мерфи — «Американской истории ужасов» и «Американских историях ужасов». Какую роль она сыграет, неясно.
Проект выпустит канал FX, в данный момент шоу находится на ранней стадии разработки. Режиссером будет Макс Уинклер, снимавший эпизоды «Монстров» и «Вражды». Имя сценариста пока не называется.
Созданием «Осколков» займутся студия 20th Television и компания Ryan Murphy Television. Исполнительными продюсерами проекта будут Мерфи, Эллис, Уинклер, Ник Холл, Кэтлин МакКэффри и Брайан Янг.
Триллер «Осколки» впервые появился в виде аудиокниги, а затем вышел в печатной версии в 2023 году. Он рассказал мрачную историю взросления, в центре которой оказался 17-летний подросток, живущий в 1981 году в Лос-Анджелесе.
Герой посещает элитную подготовительную школу Бакли, в которую однажды поступает таинственный новый ученик Роберт Мэллори. Его присутствие в городе совпадает с деятельностью серийного убийцы по прозвищу Траулер.
Брет Истон Эллис недавно прокомментировал новости о том, что его роман «Американский психопат» получит новую киноадаптацию спустя 25 лет после одноименного фильма с Кристианом Бейлом в главной роли. Писатель заявил, что сомневается в правдивости этих слухов.