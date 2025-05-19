«Би-би-си» уволила своего самого высокооплачиваемого ведущего за пост о сионизме

«Гари более 20 лет был определяющей фигурой в футбольной журналистике „Би-би-си“. Его страсть и знания сформировали наш спортивный журнализм и заслужили уважение спортивных болельщиков по всей Великобритании и за ее пределами. Мы хотим поблагодарить его за вклад, который он внес», — сказал Дэйви.