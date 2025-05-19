«Би-би-си» уволила своего самого высокооплачиваемого ведущего за пост о сионизме

«Би-би-си» уволила бывшего футболиста и телеведущего Гари Линекера, который был самым высокооплачиваемым специалистом в медиахолдинге. Об этом написали на портале компании.
Линекер лишился работы из‑за поста в соцсетях о сионизме, который посчитали антисемитским. Речь идет о рилсе в инстаграме* «Объяснение сионизма за две минуты», в котором использовалось изображение крысы.
Журналист опубликовал скандальное видео 12 мая, а 14 мая уже удалил его. Но замять скандал не получилось. Ведущему напомнили, что изображение крысы — оскорбительный штамп, часто использующийся против евреев.
Линекер принес извинения за публикацию и заявил, что сознательно не стал бы распространять антисемитские материалы. Агент ведущего подчеркнул, что Линекер не заметил крысу.
Гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви заявил, что договорился с коллегой, что тот уйдет с поста комментатора. «Гари признал свою ошибку», — добавил он.
«Гари более 20 лет был определяющей фигурой в футбольной журналистике „Би-би-си“. Его страсть и знания сформировали наш спортивный журнализм и заслужили уважение спортивных болельщиков по всей Великобритании и за ее пределами. Мы хотим поблагодарить его за вклад, который он внес», — сказал Дэйви.
Линекер отметил, что «отход от дел — это ответственный шаг». Он подчеркнул, что антисемитские высказывания противоречат всем его убеждениям — и признал, что ошибка дорого ему обходится.
Линекер попал в скандал из‑за своих высказываниях в соцсетях не впервые. В 2023 году ведущий в твиттере раскритиковал инициативу, согласно которой прибывающим на лодках в Великобританию мигрантам запретили бы подавать прошение об убежище. Тогда его обвинили в пристрастности и в итоге отстранили от эфиров.
После «Би-би-си» вернула ведущего к работе, но обязала его нести «особую ответственность за соблюдение беспристрастности». В 2024 году Линекер окончательно покинул программу «Матч дня». Тогда же он признался, что не жалеет о скандальных твитах, хотя не стал бы публиковать их, если бы знал о последствиях.
Линекер признавался, что не видит своего будущего на телевидении. Он собирался сосредоточиться на подкастах. Бывший директор BBC Sport и новостного вещания «Би-би-си» Рожер Моузи тогда утверждал, что самый высокооплачиваемый ведущий компании не может одновременно с этим быть «активистом в соцсетях».
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