Ева Лонгория станет режиссером фильма «Пятое колесо» с Ким Кардашьян

Актриса Ева Лонгория, наиболее известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», станет режиссером фильма «Пятое колесо» с Ким Кардашьян. Об этом сообщил Deadline.
Кардашьян исполнит в картине главную роль и станет ее продюсером. Сценарий проекта написали Пола Пелл и Джанин Бритто. Еще одним продюсером проекта выступил Уилл Феррелл.
Детали сюжета будущей комедии держатся в секрете. По слухам, в истории будет несколько центральных женских персонажей. Какие актрисы окажутся партнершами Кардашьян, пока неясно.
Разработкой проекта займутся среди прочих Джессика Элбаум из Gloria Sanchez, а также компания Hyphenate Media Group Криса Абрего и Лонгории.
Лонгория уже не впервые примеряет на себя роль постановщицы. Актриса пробовала свои силы в режиссуре еще в проектах «Коварные горничные» и «Девственница Джейн». Также она поставила один эпизод успешного сериала «Почему женщины убивают» и, наконец, в 2023 году выпустила фильм «Обжигающе горячий».