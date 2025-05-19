В сеть слили новый альбом Канье Уэста ― в знак протеста против его высказываний

Анонимы выложили в Discord до официального релиза 12-й альбом Канье Уэста «Cuck» (в СМИ он упоминался под названием «WW3»). Об этом сообщает The Flow.
Утечку устроили в знак протеста против высказываний и действий рэпера. Организаторы слива сказали, что все доходы от прослушивания релиза передадут в Мемориальный музей Холокоста в США.
На обложку неофициального релиза поставили мужчину и женщину в облачении Ку-клукс-клана. Это настоящая фотография со свадьбы жителей Теннеси, на которой цвет кожи мужчины изменили на черный, чтобы сделать его похожим на Йе.
Уэст подтвердил факт утечки, написав в X: «Кто‑то достал диск и выложил его на YouTube, подписав: это „Cuck“. Что мне нравится в том, что меня блокируют на стримингах, сливают мои песни и отменяют шоу… Это доказывает все, что я говорю и почему я это говорю».
Рэпер добавил, что песня «Uncle» больше не числится в треклисте альбома, а ее текст не связан с супругой музыканта Бьянкой Цензори.
Американский рэпер Дейв Блантс говорил, что все треки для нового альбома Уэста написал он. «Все почему‑то думают, что „WW3“ — это антисемитский альбом, но это не так. Это история одного человека, который проходит через боль, предательство и страдания — и выкладывает все это в треках. Я точно знаю, что альбом не антисемитский, потому что я его написал. Каждый трек», ― заявлял Блантс. Уэст подтвердил его слова.