В сеть слили новый альбом Канье Уэста ― в знак протеста против его высказываний

Уэст подтвердил факт утечки, написав в X: «Кто‑то достал диск и выложил его на YouTube, подписав: это „Cuck“. Что мне нравится в том, что меня блокируют на стримингах, сливают мои песни и отменяют шоу… Это доказывает все, что я говорю и почему я это говорю».