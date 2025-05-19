В Великобритании для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард фунтов

В Великобритании для съемок сериала «Гарри Поттер» построят мини-город. Его возведение обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов или 107 млрд рублей), сообщил Collider.
Город появится на студии «Ливсден» в Хатфордшире. Там разместят обновленную Тисовую улицу. На площадке построят также дороги, парковки, школу для молодых актеров, медицинских центр, помещения для животных, участвующих в шоу.
Город будет работать как «небольшой мегаполис, который не только предоставит фон для шоу, но и все помещения, необходимые огромному актерскому составу и съемочной группе», рассказал источник издания The Sun.
По сообщениям СМИ, домик Вернона и Петунии Дурслей будет выглядеть совсем не так, как привыкли фанаты книг и фильмов о Гарри Поттере. Постройку оформляют в псевдотюдоровском стиле.
Выход сериала «Гарри Поттер» на HBO запланирован на 2026 год. В проекте снимутся Джанет Мактир, Паапа Эссейду, Джон Литгоу, Ник Фрост, Пол Уайтхаус, Люк Таллон.