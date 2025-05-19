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В Великобритании для съемок нового «Гарри Поттера» построят мини-город за миллиард фунтов

Сегодня в 19:08
Фото: Warner Bros. Pictures

В Великобритании для съемок сериала «Гарри Поттер» построят мини-город. Его возведение обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов или 107 млрд рублей), сообщил Collider.

Город появится на студии «Ливсден» в Хатфордшире. Там разместят обновленную Тисовую улицу. На площадке построят также дороги, парковки, школу для молодых актеров, медицинских центр, помещения для животных, участвующих в шоу.

Город будет работать как «небольшой мегаполис, который не только предоставит фон для шоу, но и все помещения, необходимые огромному актерскому составу и съемочной группе», рассказал источник издания The Sun.

По сообщениям СМИ, домик Вернона и Петунии Дурслей будет выглядеть совсем не так, как привыкли фанаты книг и фильмов о Гарри Поттере. Постройку оформляют в псевдотюдоровском стиле.

Выход сериала «Гарри Поттер» на HBO запланирован на 2026 год. В проекте снимутся Джанет Мактир, Паапа Эссейду, Джон Литгоу, Ник Фрост, Пол Уайтхаус, Люк Таллон.

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