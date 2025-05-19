Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя

В исследовании поучаствовали 125 взрослых пациентов, их спросили об использовании смартфона в туалете и других факторах ― например, об употреблении клетчатки и уровне физической активности. 66% опрошенных сообщили, что пользуются смартфонами на унитазе. Из них 93% делают это как минимум 1–2 раза в неделю, а 55,4% ― почти каждый раз.