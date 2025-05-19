Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя

Люди, которые используют смартфон сидя на унитазе, имеют в полтора раза более высокий риск развития геморроя. Об этом сообщает Medscape со ссылкой на исследование специалистов из медицинского центра Бет-Изрейел в Нью-Йорке.
В исследовании поучаствовали 125 взрослых пациентов, их спросили об использовании смартфона в туалете и других факторах ― например, об употреблении клетчатки и уровне физической активности. 66% опрошенных сообщили, что пользуются смартфонами на унитазе. Из них 93% делают это как минимум 1–2 раза в неделю, а 55,4% ― почти каждый раз.
Затем добровольцам провели колоноскопию, которая выявила геморрой у 43% из них.
Использование смартфона в туалете оказалось связано с увеличением риска геморроя на 46%, даже после поправок на возраст, пол, индекс массы тела, физическую активность и потребление клетчатки.
Помимо этого, смартфон-зависимые участники проводят на унитазе значительно больше времени. У 37,3% из них посещение туалета занимает более 6 минут. Среди тех, кто не сидит в телефоне, такие долгие походы в уборную свойственны лишь 7,1%.
35% респондентов сказали, что именно из‑за смартфона они задерживаются в туалете. Самые распространенные занятия на унитазе ― чтение новостей (54,3%), сидение в соцсетях (44,4%) и переписка (30,5%).
В 2023 году швейцарские ученые пришли к выводу, что частое использование смартфона может снизить число сперматозоидов. Выяснилось, что у мужчин, использовавших телефон более 20 раз в день, средняя концентрация сперматозоидов на 21% ниже, чем у тех, кто пользовался гаджетом раз в неделю.