В сети появился трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц», который выйдет на стриминговом сервисе 6 июня. Его срежиссировал Дэн Трахтенберг, работавший над боевиком «Добыча» и триллером «Кловерфилд, 10».
Проект расскажет о воинах из разных времен, которые становятся желанной добычей для Хищника. Действие шоу будет перемещаться между эпохами, а в его центре окажутся отважный викинг, японский ниндзя и пилот Второй мировой войны.
Видео: Hulu/YouTube
«Хищник: Убийца убийц» станет первой картиной во франшизе «Хищник», которая будет анимационной. Позднее Трахтенберг выпустит еще один мультфильм — «Хищник: Пустоши».
Трейлер «Пустошей» вышел в сети в конце апреля. Эта картина выйдет в мировой прокат 7 ноября.