Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор

Обновлено сегодня в 15:48
Нурлана Сабурова обязали покинуть Россию из‑за нарушения миграционного законодательства
Сегодня / 16:28
Neon показал тизер-трейлер фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно — участника Каннского кинофестиваля
Сегодня / 16:15
У «Бандитского Петербурга» может появиться современный ремейк
Сегодня / 15:41
В Грузии веганы спасли свинку от забоя, после того как та прославилась в соцсетях
Сегодня / 15:23
В России хотят ввести ПДД для роботов-доставщиков
Сегодня / 14:49
Экспозицию Музея Людвига уберут из Русского музея. В нее входят работы Уорхола, Пикассо и Кунса
Обновлено сегодня в 14:37
СМИ сообщили, что «Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут заблокировать в России. РКН это отрицает
Сегодня / 13:50
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль популяризации технологий «Тех-Френдли Викенд»
Сегодня / 13:28
Бывший шеф-повар «Белуги» откроет гастробистро в Москве
Сегодня / 13:24
Внук Зураба Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
Сегодня / 13:21
Экшн, драки и Вьетнам: сериал Стаса Иванова «Высокий сезон» выйдет в Okko и Start 11 июня
Сегодня / 12:49
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans: «Мне стыдно»
Сегодня / 12:07
«Лучший игровой ремейк Disney»: критики высоко оценили «Лило и Стича»
Сегодня / 11:26
Полицейские нашли при обыске бюст с могилы лидера The Doors. Скульптура пропала почти 40 лет назад
Сегодня / 10:36
Netflix внедрит ИИ-рекламу в сериалы и будет показывать ее даже во время паузы
Сегодня / 09:59
Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
Сегодня / 07:57
Росавиация не станет штрафовать пассажиров, встающих раньше времени в самолете
Сегодня / 07:31
На Олимпиаде-2028 хотят запустить воздушное такси для зрителей
Сегодня / 06:59
Кевин Спейси получит награду за «неоценимый вклад в кинематограф и искусство» в Каннах
Сегодня / 06:11
Съемки третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев» начнутся этим летом
Вчера / 20:59
Новый фильм Уэса Андерсона сорвал 7,5-минутные овации в Каннах
Вчера / 20:42
Джо Байден заболел раком простаты
Вчера / 16:59
Дуров обвиняет власти европейской страны во вмешательстве в выборы Румынии. МИД Франции: это фейк
Вчера / 15:54
«Пункт назначения-6» стартовал в прокате с новым рекордом
Вчера / 14:50
Чат-бот Grok объяснил «ошибкой в программе» свои сомнения о количестве жертв холокоста
Вчера / 13:52
Эндрю Гарфилд может заменить Мэттью МакКонахи в фильме о крестьянском восстании в Англии
Вчера / 13:02
В Fortnite добавили Дарта Вейдера с ИИ. Он научился ругаться и раскритиковал «Звездные войны»
Вчера / 11:59
Мюзикл «Злая» адаптируют в музыкальное телешоу с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор

Сегодня в 17:38
Фото: Т-Банк

Т-Банк проведет с 19 по 21 июня в Петербурге второй летний фестиваль Т-Двор, объединяющий обучение и отдых. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе компании.

В Никольских рядах Т-Банк откроет пространство, переосмысляющее городской двор, ― с песочницами, детскими зонами, комьюнити-садом и зонами отдыха. В программе феста ― лекции, воркшопы, выступления предпринимателей и звездных гостей, мастер-классы и концерты.

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. 19 июня ― в День бизнеса ― выступят предприниматели, инфлюэнсеры и представители известных компаний. На площадке устроят питч-сессию, на которой участники представят жюри свои бизнес- проекты. Победитель получит 500 тыс. рублей на развитие бизнеса.

Следующий день посвятят науке и образованию. Спикерами станут эксперты из ведущих ИТ-компаний, исследователи, популяризаторы науки, преподаватели и блогеры. Они проведут лекции и дискуссии о выборе карьеры, подготовке к поступлению и развитии актуальных навыков. На территории феста будет работать приемная комиссия Центрального Университета.

21 июня станет Днем инвестиций и личных финансов. На сцене выступят представители инвестиционных платформ, блогеры социальной сети «Пульс», частные инвесторы и эксперты фондового рынка.

В каждый их трех дней фестиваля будут работать интерактивные зоны, а по вечерам в программе ― концерты под открытым небом и диджей-сеты. Организаторы обещают участие 10 популярных артистов, чьи имена раскроют позже.

Для клиентов Т-Банка участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации. Один билет позволяет взять с собой ребенка и одного взрослого гостя.

В прошлом году Т-Двор собрал свыше 30 тыс. гостей, среди спикеров были Ирена Понарошку и Евгений Чебатков, а в музыкальном лайнапе ― Cream Soda, The Hatters, Locked Club, Найк Борзов и группа «КняZz».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами