Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. 19 июня ― в День бизнеса ― выступят предприниматели, инфлюэнсеры и представители известных компаний. На площадке устроят питч-сессию, на которой участники представят жюри свои бизнес- проекты. Победитель получит 500 тыс. рублей на развитие бизнеса.