Лекции от бизнесменов, воркшопы и концерты: в Петербурге пройдет фестиваль Т-Двор

Т-Банк проведет с 19 по 21 июня в Петербурге второй летний фестиваль Т-Двор, объединяющий обучение и отдых. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе компании.
В Никольских рядах Т-Банк откроет пространство, переосмысляющее городской двор, ― с песочницами, детскими зонами, комьюнити-садом и зонами отдыха. В программе феста ― лекции, воркшопы, выступления предпринимателей и звездных гостей, мастер-классы и концерты.
Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. 19 июня ― в День бизнеса ― выступят предприниматели, инфлюэнсеры и представители известных компаний. На площадке устроят питч-сессию, на которой участники представят жюри свои бизнес- проекты. Победитель получит 500 тыс. рублей на развитие бизнеса.
Следующий день посвятят науке и образованию. Спикерами станут эксперты из ведущих ИТ-компаний, исследователи, популяризаторы науки, преподаватели и блогеры. Они проведут лекции и дискуссии о выборе карьеры, подготовке к поступлению и развитии актуальных навыков. На территории феста будет работать приемная комиссия Центрального Университета.
21 июня станет Днем инвестиций и личных финансов. На сцене выступят представители инвестиционных платформ, блогеры социальной сети «Пульс», частные инвесторы и эксперты фондового рынка.
В каждый их трех дней фестиваля будут работать интерактивные зоны, а по вечерам в программе ― концерты под открытым небом и диджей-сеты. Организаторы обещают участие 10 популярных артистов, чьи имена раскроют позже.
Для клиентов Т-Банка участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации. Один билет позволяет взять с собой ребенка и одного взрослого гостя.
В прошлом году Т-Двор собрал свыше 30 тыс. гостей, среди спикеров были Ирена Понарошку и Евгений Чебатков, а в музыкальном лайнапе ― Cream Soda, The Hatters, Locked Club, Найк Борзов и группа «КняZz».