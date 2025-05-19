На ютуб-канале Neon опубликовали тизер-трейлер фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно, известной по работе над сериалами «Дом с прислугой» и «New Look: Революция стиля», а также картинам и«Титан» и «Сырое».
Кинематографистка представила свой новый кинопроект на Каннском кинофестивале. В прокат он выйдет в октябре. Лента расскажет о проблемной 13-летней девочке, которая живет с матерью и однажды возвращается из школы с татуировкой на руке.
Ролик демонстрирует, как постепенно счастливая жизнь матери и дочери рушится, оборачиваясь чем‑то мрачным и пугающим. Главные роли в картине исполнили Голдхифтех Фарахани и Мелисса Борос.
Актерский состав проекта также дополнили Тахар Рахим, Эмма Маккей, Финнеган Олдфилд и Луай Эль Амруси. Продюсерами ленты стали Жан де Форе и Амели Жаки из Petit Film, Эрик и Николя Альтмайер из Mandarin & Compagnie.
Производством фильма занималась также компания Frakas Production. Neon выступает дистрибутором «Альфы» в Северной Америке, в остальном мире картину представляет FilmNation Entertainment.