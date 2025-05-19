У «Бандитского Петербурга» может появиться современный ремейк

«Рен ТВ» готовит перезапуск сериала «Бандитский Петербург», сообщила в своем телеграм-канале журналистка Сусанна Альперина.
«Эксклюзив! Или Стоите — сядьте! Нас ждет возрождение сериала „Бандитский Петербург“. Современная версия. Ремейк!», ― написала она
По информации кинокритика, телеканал приобрел права на экранизацию книг Андрея Константинова о бандитском Петербурге у вдовы писателя. «Рен ТВ» информацию не подтвердил и не опроверг.
Детективный сериал «Бандитский Петербург» снят по восьми книгам Константинова. Десять сезонов проекта выходили на российском ТВ с 2000 по 2007 год. В 2006-м свет увидел спин-офф «Русский перевод», а в 2018-м ― приквел «Экспроприатор».
Уже несколько раз сериал планировали перезапускать, напоминает телеграм-канал «Новости кинопроизводства». В конце 2010-х и в 2023-м разные команды начинали разработку сезонов-возвращений «Бандитского Петербурга», но ни один из проектов не реализовали.